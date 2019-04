de99ce113a

Educación Ennio Vivaldi: "En las mejores universidades del mundo no se habla de seleccionar individuos" Este lunes, en la sala Eloisa Díaz de la casa central de la Universidad de Chile, se llevó a cabo el debate "Gratuidad: ¿Quién se hace cargo?", en la cual parlamentarios, ex ministras de Educación y el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, discutieron en torno a la implementación de esta política y los desafíos en la actualidad respecto de la misma. Tomás González F. Lunes 29 de abril 2019 18:25 hrs.

En una conversación que se extendió por más de una hora y que fue conducida por la periodista Patricia Venegas, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi; parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición y dos ex ministras de Educación debatieron sobre el actual sistema educativo del país, pasando por una evaluación de la recientemente aplicada gratuidad en la educación universitaria, hasta la discusión respecto del sistema de financiamiento que actualmente se está implementado. Esto último tomó especial protagonismo, luego de las cifras difundidas que calculan en más de 27 mil los alumnos que perdieron su beneficio por retrasarse en sus carreras. Frente a aquello, las opiniones fueron dispares.

Por su parte, la ex ministra de Educación del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Adriana Del Piano, defendió la ley impulsada por su cartera e insistió en que la reforma sigue su curso, por lo que los problemas pueden ser solucionados. “Una vez que las leyes se aplican, por cierto, siempre está la posibilidad del ajuste en donde hayan problemas que no pudieron preverse – cosa que no fue en este caso, voy a decirlo derechamente-, pero pocas políticas fueron mejor evaluadas por la ciudadanía que el poder contar hoy con 400 mil estudiantes que estudian en forma gratuita”, dijo la ex jefa de la cartera de Educación. Mientras la diputada Camila Rojas y el senador Juan Ignacio Latorre, ambos del del Frente Amplio, argumentaron que este es un problema que el sistema arrastra desde la dictadura, el ex ministro de Educación de Sebastián Piñera, Harald Beyer, y el diputado de la UDI, Jaime Bellolio, sostuvieron que el problema está en la ley aprobada en el último gobierno de la presidenta Bachelet. Bellolio señaló que existen problemas que nunca fueron resueltos por quienes impulsaron la ley, destacando, además, que la gratuidad debe ser un medio más que un fin. “La gratuidad no es más que un mecanismo y la gratuidad se transforma entonces en el fin. No solo para aquellos que entraban con el puño en alto y diciendo este es nuestro eslogan, es nuestra promesa de campaña que en seis años vamos a tener gratuidad universal. La pregunta es: ¿gratuidad universal para quiénes?. Eso es algo que nunca fue resuelto”, criticó el parlamentario. El debate también se nutrió de las intervenciones de otra ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, quien también defendió sus decisiones como líder de la cartera, pese a los cuestionamientos que plantearon tanto el resto de los participantes como el público asistente. Por su parte, el rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Ennio Vivaldi, sostuvo que el mayor problema está en el excesivo individualismo que rige en la actualidad. “Lamentablemente el individualismo ha penetrado tan profundamente que nosotros vemos el proceso de selección a la universidad como un problema estrictamente de cada individuo, de cada joven de 18 años. En las mejores universidades del mundo no se habla de seleccionar individuos, se habla de armar un curso. Desde luego lo social, lo ideológico, el pluralismo, es una parte central cuando uno arma un grupo de personas que va a interactuar entre sí durante cinco años. Ese es otro punto que, dentro del individualismo que vivimos en Chile, muchas veces lo dejamos de lado”, reflexionó el rector de la Universidad de Chile. Para finalizar, el rector Vivaldi agradeció la presencia de los invitados, a quienes felicitó por ser un aporte a la reflexión en torno a este tema, y pidió continuar con este sano debate, el que, según dijo, es un espacio tremendamente enriquecedor y del cual, una universidad, no puede estar exenta. Fotos por Alejandra Fuenzalida y Felipe PoGa, Prensa U. Chile.

