de99ce113a

6e3f9265bb

Internacional Juan Guaidó: ¿un proyecto agónico o un líder político con proyección? En conversación con Radio Universidad de Chile, analistas venezolanos abordaron la situación en la que se encuentra actualmente el autoproclamado Presidente Encargado de Venezuela. Esto, ad portas de una movilización convocada para el Primero de mayo y de la que el diputado opositor aseguró que será "la manifestación más grande de la historia de Venezuela". Montserrat Rollano Lunes 29 de abril 2019 19:31 hrs. Compartir

Han pasado poco más de tres meses desde la auto juramentación de Juan Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela, lapso que, si bien es breve, ha estado lleno de tensión entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de ese país que, infructuosamente, ha intentado sacar al chavismo del poder. Es así como se llevó a cabo la fallida entrega de “ayuda humanitaria” a través de la frontera colombiana, operación que, pese al fuerte impacto comunicacional, no obtuvo resultados favorables para la oposición. Posteriormente se ha desarrollado una consecución de manifestaciones convocadas por Guaidó, las que han tenido menor convocatoria de la esperada. En este escenario, el líder opositor convocó, para este miércoles Primero de mayo, a “la manifestación más grande de la historia de Venezuela”, recalcando durante semanas la necesidad de repletar las calles del país para, en sus palabras, iniciar la fase definitiva de la “Operación Libertad”. En conversación con nuestro medio, el politólogo venezolano, Nicmer Evans, analizó el momento actual que vive el auto proclamado Presidente Encargado de Venezuela. Desde su punto de vista, Guaidó ha podido concretar algo que ninguno de sus antecesores pudo: tener una oposición unida. “En tres meses se ha logrado mucho más de lo que se intentó durante estos 20 años en relación a la capacidad de organización, no sólo de movilización de la gente, sino que también con un objetivo común y la posibilidad de amalgamar a la oposición sin que esté mediando un proceso electoral. O sea, el fenómeno del liderazgo es de conducción político, no es de coyuntura electoral, lo que hace que Juan Guaidó emerja como un líder político, no un líder electoral”. En esa línea, agregó que “los avances en estos tres meses han sido extraordinarios porque, además, el reconocimiento internacional es un elemento que le da mucha contundencia, viabilidad, credibilidad al esfuerzo que está haciendo Juan Guaidó”. Asimismo, el analista, señaló que “se le imprime mucha fuerza a la convocatoria del Primero de mayo, entre otras cosas, porque va a ser un momento importante de inflexión hacia una nueva etapa de la lucha por el cese de la usurpación”. ¿Credibilidad a la baja? Una mirada radicalmente opuesta posee el analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein, quien, en conversación con Radio Universidad de Chile, descartó que la convocatoria de este miércoles revista una importancia mayor que las anteriores manifestaciones, cuyas adhesiones han ido decayendo progresivamente. El también ex embajador aseguró que “hay como siete fechas que ha anunciado la manifestación más grande de la historia y en la última creo que no llegó a las treinta mil personas”. En ese sentido, Sergio Rodríguez cuestionó: “¿Qué va a pasar el 1 de mayo? No va a pasar nada. Va a pasar una gran manifestación de los trabajadores en apoyo al Gobierno y una manifestación de la oposición que no sé cuán grande sea pero que no tiene ninguna posibilidad de remover los más mínimos cimientos del Gobierno, pero no creo que sea muy grande visto lo que ha ocurrido los últimos tres meses y visto que la credibilidad en Guaidó cada vez ha ido disminuyendo, por supuesto ustedes (en Chile) van a ver todo lo contrario”. Y agregó que “después del fracaso de Cúcuta, vino el fracaso del 6 de abril, el del llamado a la manifestación de los funcionarios públicos. Entonces, Guaidó va a seguir existiendo porque lo sostiene Estados unidos, no hay ninguna otra razón”. Por esta razón, Sergio Rodríguez es categórico en asegurar que el problema de Venezuela dice relación con la disputa entre Estados Unidos y el país caribeño. “El tema aquí en Venezuela no es Guaidó, ese no es un tema, el tema es la confrontación que Estados Unidos ha planteado frente a Venezuela (…) Guaidó ya llegó donde podía llegar, perdió su momentum y está en franco declive”.

Han pasado poco más de tres meses desde la auto juramentación de Juan Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela, lapso que, si bien es breve, ha estado lleno de tensión entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de ese país que, infructuosamente, ha intentado sacar al chavismo del poder. Es así como se llevó a cabo la fallida entrega de “ayuda humanitaria” a través de la frontera colombiana, operación que, pese al fuerte impacto comunicacional, no obtuvo resultados favorables para la oposición. Posteriormente se ha desarrollado una consecución de manifestaciones convocadas por Guaidó, las que han tenido menor convocatoria de la esperada. En este escenario, el líder opositor convocó, para este miércoles Primero de mayo, a “la manifestación más grande de la historia de Venezuela”, recalcando durante semanas la necesidad de repletar las calles del país para, en sus palabras, iniciar la fase definitiva de la “Operación Libertad”. En conversación con nuestro medio, el politólogo venezolano, Nicmer Evans, analizó el momento actual que vive el auto proclamado Presidente Encargado de Venezuela. Desde su punto de vista, Guaidó ha podido concretar algo que ninguno de sus antecesores pudo: tener una oposición unida. “En tres meses se ha logrado mucho más de lo que se intentó durante estos 20 años en relación a la capacidad de organización, no sólo de movilización de la gente, sino que también con un objetivo común y la posibilidad de amalgamar a la oposición sin que esté mediando un proceso electoral. O sea, el fenómeno del liderazgo es de conducción político, no es de coyuntura electoral, lo que hace que Juan Guaidó emerja como un líder político, no un líder electoral”. En esa línea, agregó que “los avances en estos tres meses han sido extraordinarios porque, además, el reconocimiento internacional es un elemento que le da mucha contundencia, viabilidad, credibilidad al esfuerzo que está haciendo Juan Guaidó”. Asimismo, el analista, señaló que “se le imprime mucha fuerza a la convocatoria del Primero de mayo, entre otras cosas, porque va a ser un momento importante de inflexión hacia una nueva etapa de la lucha por el cese de la usurpación”. ¿Credibilidad a la baja? Una mirada radicalmente opuesta posee el analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein, quien, en conversación con Radio Universidad de Chile, descartó que la convocatoria de este miércoles revista una importancia mayor que las anteriores manifestaciones, cuyas adhesiones han ido decayendo progresivamente. El también ex embajador aseguró que “hay como siete fechas que ha anunciado la manifestación más grande de la historia y en la última creo que no llegó a las treinta mil personas”. En ese sentido, Sergio Rodríguez cuestionó: “¿Qué va a pasar el 1 de mayo? No va a pasar nada. Va a pasar una gran manifestación de los trabajadores en apoyo al Gobierno y una manifestación de la oposición que no sé cuán grande sea pero que no tiene ninguna posibilidad de remover los más mínimos cimientos del Gobierno, pero no creo que sea muy grande visto lo que ha ocurrido los últimos tres meses y visto que la credibilidad en Guaidó cada vez ha ido disminuyendo, por supuesto ustedes (en Chile) van a ver todo lo contrario”. Y agregó que “después del fracaso de Cúcuta, vino el fracaso del 6 de abril, el del llamado a la manifestación de los funcionarios públicos. Entonces, Guaidó va a seguir existiendo porque lo sostiene Estados unidos, no hay ninguna otra razón”. Por esta razón, Sergio Rodríguez es categórico en asegurar que el problema de Venezuela dice relación con la disputa entre Estados Unidos y el país caribeño. “El tema aquí en Venezuela no es Guaidó, ese no es un tema, el tema es la confrontación que Estados Unidos ha planteado frente a Venezuela (…) Guaidó ya llegó donde podía llegar, perdió su momentum y está en franco declive”.