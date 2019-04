Programa “Regresando a casa”

Señor Director:

Me es muy grato poder saludarlo y, a través de estas lineas, darle mis mas sinceros agradecimientos por permitirnos tener de vuelta a este clásico de clásicos que por mas de cuarenta años hemos seguido a través de la emisoras por las cuales ha pasado Dn. Juan y, muy especialmente, por vuestra emisora la cual Ud. dirige.

Sin ir mas lejos, yo sigo fielmente este verdadero “Bálsamo para los oídos” desde el año setenta y siete – cuando estaba en secundaria, imagínese Ud. – por lo tanto entenderá la alegría de saber que, gracias a su docta decisión, tengamos la gracia los cientos de auditores de tener a este señor de la Radio nuevamente con nosotros.

Es por ello, sírvase recibir de mi parte los mas sinceros agradecimientos por vuestra labor y sabiendo que no siempre los esquivos auspiciadores tienen por tales o cuales programas su aceptación, Ud. no dejo pasar la calidad, la trayectoria y el servicio de “Regresando a Casa” por alto y, privilegiando por sobre todas las cosas, de no PERMITIR que DESAPARECIERA de vuestra casa Radial este legendario programa y esto, mi señor, habla muy bien de usted como persona y eso se valora y lo enaltece aun mas.

Gracias Don Patricio, mil gracias a Usted por este gesto maravilloso de su parte por dejarnos disfrutar – hasta que Dios no disponga otra cosa – a este señor que nos deleita con esta música que ya no se escucha en NINGUNA radio, solo en la suya.

Atento a vuestros comentarios y con mis mejores parabienes.