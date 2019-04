f6af7ba6e6

Política Juan Gabriel Valdés: "Los chilenos merecemos una política exterior mejor que la que tenemos" En conversación con Radio Universidad de Chile, el ex canciller criticó duramente el actuar del gobierno del Presidente Sebastián Piñera en materia internacional. A su juicio, nuestra política exterior es regresiva, confusa y ha ido perdiendo progresivamente el prestigio y la distinción que tuvo en el mundo. Montserrat Rollano Martes 30 de abril 2019 17:34 hrs.

Nuevamente la política exterior de nuestro país está en tela de juicio. Desde hace varios meses, diversos actores políticos y ex diplomáticos han cuestionado el rumbo que ésta ha tomado en la administración del Presidente Sebastián Piñera. Y es que, situaciones como la no suscripción al Pacto Migratorio de la ONU o al Tratado de Escazú, sumado a la puesta en escena del Presidente Sebastián Piñera en la cuidad de Cúcuta, Colombia, han generado desazón y molestia en algunos sectores, quienes plantean que con las sucesivas actuaciones del Gobierno, se están dañando los principios que han caracterizado la política exterior de nuestro país. Uno de ellos, es el ex canciller, Juan Gabriel Valdés, quien desde la Cuidad de Nueva York, Estados Unidos, conversó con nuestro medio sobre las decisiones adoptadas por esta administración en materia de relaciones internacionales. A su juicio, “esta es una especie de regresión ideológica donde se están socavando principios esenciales que guiaron no solo al Chile de la transición y la democracia, sino al Chile de la República, al de Alessandri, Frei, al de Salvador Allende”. En esa misma linea, el ex ministro del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle enfatizó que “la renuncia a apoyar el Acuerdo de Escazú y el Pacto de Migraciones indicaron un alejamiento de la tradicional adhesión de Chile al multilateralismo y la cooperación internacional. Luego vino la aventura populista de Cúcuta, un acto de presión física en la frontera de dos países extranjeros en la que el Presidente puso en riesgo la dignidad del cargo y la tradición de sobriedad y seriedad de nuestros vínculos internacionales”. El militante socialista apuntó también a la carta enviada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que fue suscrita por Chile en conjunto con cuatro países de la región. Al respecto, Juan Gabriel Valdés afirmó que esta determinación “es el último error colosal cometido por el Gobierno de Sebastián Piñera durante este año”. Todo esto, a su juicio, se agrava considerando el contexto internacional: “Esto es muy grave, no solo por esto, sino porque las condiciones internacionales de hoy son de una gravedad especial. Lo que pasa hoy en el mundo es de una gravedad inaudita. Es muy impresionante que haya gente que no lo ve. Nuestras generaciones no han vivido en un mundo donde un líder populista gobierna los Estados Unidos y declara que el derecho de su país de intervenir en América Latina cuando quiera -la doctrina Monroe- es el principio que rige nuestras relaciones. En ese sentido, el ex embajador en Argentina y Estados Unidos expresó que “los chilenos merecemos tener una política mejor que la que tenemos. Esto hace mucho mas grave que nuestra política exterior sea regresiva, confusa perdiendo progresivamente su prestigio y la distinción que tuvo en el mundo”.

