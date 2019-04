f6af7ba6e6

Justicia Nacional Sindicato LAN Express denuncia que Dirección del Trabajo quiere eliminar sus potestades Los dirigentes han denunciado ante la OIT y a la OCDE las decisiones emanadas desde la Dirección del Trabajo (DT), entidad que, a través de una serie de disposiciones, les ha impedido poner fin a la movilización ocurrida en abril de 2018, al no reconocer legalmente la aprobación de la última oferta entregada por los ejecutivos de la compañía.

Dirigentes sindicales de los trabajadores tripulantes de LAN Express denunciaron al director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, de interpretar la actual norma laboral en beneficio exclusivo de los dueños de la línea aérea. Esta acusación se produce ya que a poco más de un año de transcurrida la huelga, se les ha impedido, por parte de la Dirección de Trabajo, poner término a la movilización laboral. La presidenta del Sindicato de Tripulantes de Cabina de LAN Express, Silka Seitz, indicó que a pesar de haber aceptado formalmente la última oferta de la empresa en abril de 2018, el director de la Dirección del Trabajo, Mauricio Peñaloza, no ha reconocido los documentos entregados por la organización, argumentando que fueron presentados fuera de plazo. El actual Código Laboral, con su reciente reforma, establece que oficialmente se pone fin a una movilización, aparte de la aprobación del último ofrecimiento dado por la compañía, también contempla la aceptación del denominado Piso de Negociación y finalmente el descuelgue individual de más del 50 por ciento de los socios afiliados. Para la dirigenta sindical de LAN Express, Silka Seitz, el máximo representante de la DT al no reconocer la aceptación de la última oferta, está prácticamente obligando a los socios a dejar el sindicato, disolviendo con esto la organización laboral, único instrumento existente para exigir beneficios y mejoras laborales para los trabajadores. “Si uno analiza esta figura que hacen, termina siendo la ecuación perfecta para que ningún sindicato termine ejerciendo su derecho a huelga, porque ya saben, los próximos que negocien, no podrán acceder a la última oferta, si votaron la movilización. Si tienen cuestionado el Piso de Negociación no van a poder acceder, porque no lo tienen asegurado, como lo establece la actual reforma laboral, por lo tanto, la única opción que queda es un descuelgue individual, y ese en el fondo es el objetivo de la DT, favorecer a los empresarios, quitando a los sindicatos su herramienta principal de negociación, que es la huelga”, afirmó. Frente a este escenario, los dirigentes sindicales decidieron acudir a la OCDE y la OIT con el fin de resguardar los derechos laborales y la titularidad sindical. La queja ante la OCDE la presentaron con el propósito de que el Punto Nacional de Contacto (PNC) pueda intervenir con la empresa y lograr respetar los derechos del sindicato, sobre todo, para poner fin a la huelga, pues es parte de la titularidad sindical. Este proceso, según la presidenta del sindicato de LAN Express, Silka Seitz, también se encuentra en la justicia local, a la espera de una sentencia de la Corte de Apelaciones. “Además estamos esperando el resultado del juicio que se encuentra en la Corte de Apelaciones, para que pueda devolvernos este derecho cercenado por Peñaloza, que es nuestro derecho a huelga. Todos los dictámenes que ha sacado la DT en este tiempo son favorables a los empresarios, no hay nada pro trabajadores. Lo que uno necesita es alguien neutro, que a la vez tenga que velar por el más débil, que en este caso somos todas las personas que laboramos en Chile”, subrayó. Para la máxima representante sindical de LAN Express, Silka Seitz, la huelga no existe, ya que se puso término a la movilización en abril del año pasado, pero para el director del Trabajo Mauricio Peñaloza, sigue la paralización, forzando la disolución del sindicato, y con esto, sus facultades y autonomía que consagra la normativa vigente.

