Internacional Leopoldo López por golpe frustrado en Venezuela: “Lo ocurrido el día martes es parte de un proceso” Por otro lado, López aseguró que los militares de su país –apoyo fundamental para el presidente Nicolás Maduro- se sienten descontentos con el Ejecutivo, y que en gran parte se sienten identificados con la causa opositora. Diario Uchile Jueves 2 de mayo 2019 17:48 hrs. Compartir

A dos días de que el opositor venezolano, Leopoldo López, rompiera las medidas de arresto domiciliario, se dirigió a la prensa venezolana e internacional desde la Embajada de España en Caracas, donde se encuentra en calidad de huésped. López, quien se encuentra condenado a 13 años y 9 meses de prisión por los delitos de incendio, daños, instigación pública y asociación para delinquir, aseguró no tenerle “miedo a la cárcel, ni a Maduro, ni a la dictadura”. Además, el líder opositor se refirió al intento de Golpe de Estado en contra del gobierno, al respecto, señaló que se inició un proceso que resultará, finalmente, victorioso. “Lo ocurrido el día martes es parte de un proceso. Hubo una grieta que se abrió y esa grieta se va a convertir en una grieta aún más grande y eso va a terminar de romper el dique”. Por otro lado, López aseguró que los militares de su país –apoyo fundamental para el presidente Nicolás Maduro- se sienten descontentos con el Ejecutivo, y que en gran parte se sienten identificados con la causa opositora. “Conozco el mundo militar, conozco sus sentimientos, y sé que ellos, al igual que todos los venezolanos, están indignados de ver a los niños comiendo de la basura, sé que ellos se sienten impotentes cuando ven que la tropa que ellos están comandando está comiendo arroz con gusano, sé que ellos se sienten impotentes de ver, cuando ya tienen 15 o 20 años de carrera militar, siendo funcionarios honestos, no pueden comprarse un vehículo, no pueden comprarse un apartamento, no pueden comprarse una lavadora, no pueden garantizarle medicina a sus hijos”. Recordemos que este mismo jueves el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela revocó la detención domiciliaria de López “por violarla flagrantemente, además de violar la medida referida a la condición relativa a pronunciamientos políticos por medios convencionales y no convencionales, nacionales e internacionales, demostrando con ello la no sujeción a las medidas”.

