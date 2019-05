La necesidad de priorizar el consumo nacional de los recursos marinos

En septiembre del 2016, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dio a conocer un informe (1) donde analizó la “Ley General de Pesca y Acuicultura” en el marco de los instrumentos, los acuerdos y las buenas prácticas internacionales para la sustentabilidad y la buena gobernanza del sector pesquero. En sus conclusiones, la FAO señaló que hubo una omisión en la elaboración de la ley pesquera, al no incluir entre sus objetivos o principios las dimensiones de la seguridad alimentaria y la nutrición de la población chilena, especialmente atendiendo los beneficios del consumo de proteína proveniente de los recursos pesqueros en la salud humana.

El informe señala que, si bien la inseguridad alimentaria y nutricional no es un problema estructural en Chile, este principio es más amplio que solo combatir el hambre, pues incluye aspectos de alimentación saludable. En este sentido, durante las últimas décadas hemos visto cambios sustanciales en los hábitos alimenticios de los chilenos, con un fuerte incremento en el consumo de carbohidratos y de grasas saturadas, lo que generó que en 2018 presentemos la segunda mayor tasa de obesidad de los países OCDE (34% de la población), siendo solo superado por Estados Unidos (2). Cabe señalar que durante el 2018 el consumo nacional de carnes (vacunos, cerdo y aves) fue de 93 kilogramos (kg) (3), compuestos por 41 kilos de aves, 27 de vacuno y 25 de cerdo, hábitos que explican en gran medida la situación de obesidad que padecen los ciudadanos.

Respecto al consumo per cápita anual de productos del mar nacional, Fundación Chile informa que sería de aproximadamente de 13 kg, muy lejos del promedio mundial que corresponde, según la FAO, a 20 kilos (4) por persona. No obstante, Chile está entre los 10 países con mayores desembarques mundiales de alimentos marinos (5), pero no existe una relación armónica deseable entre la disponibilidad de esta producción (aproximadamente 200 kilos anuales) por persona y su consumo. Al respecto, cabe señalar que una fracción importante de los peces y recursos marinos consumidos por los chilenos son de origen importado, como son los casos del atún, la tilapia, el pangasio, el jurel, el camarón, entre otros. Nuestro país no tiene una política sistemática que promueva el consumo de alimentos marinos entre la ciudadanía, existiendo iniciativas aisladas (6), pero destinando la mayoría de nuestras capturas de alimentos marinos a la exportación ya sea para consumo humano o para harina de pescado; pues en Chile durante el 2017, el 99,6% de las capturas de anchoveta, el 99,2% de las capturas de sardina común y el 55% del total de peces capturados fueron destinados a la producción de harina de pescado, es decir, alimento para otros animales.

Hoy, en plena discusión del futuro de la “Ley de Pesca”, creemos valioso que se incluya en el análisis las recomendaciones de la FAO respecto a mejorar la gestión para incluir los productos pesqueros en los programas que promueven la alimentación saludable, en particular, la alimentación escolar, de manera de evitar que el 55% de las capturas de peces terminen siendo destinadas a la alimentación de cerdos, vacunos y otros animales. En este mismo sentido, es justo que, como país OCDE, se compatibilicen y homologuen las normativas sobre inocuidad alimentaria, tanto para productos destinados a la exportación como los de consumo doméstico, evitando con ello la discriminación de los consumidores nacionales frente a los de mercados extranjeros, como son los de Europa y Estados Unidos.

El autor es ingeniero en pesca e investigador asociado a Fundación Terram.

Fuentes: