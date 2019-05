6910ecb6aa

Cultura Artifishal, el documental que muestra el daño que genera la industria salmonera La cinta de 80 minutos- producida por Patagonia Films, encabeza una serie de producciones audiovisuales centradas en la industria salmonera. Chile, también contará con su propio micro-documental para abordar los efectos de las salmonicultura al sur del país, el que será estrenado en mayo. Diario Uchile Viernes 3 de mayo 2019 9:58 hrs.

Artifishal: El camino a la extinción está lleno de buenas intenciones. Este es el nombre del documental ambiental producido por Patagonia Films que ha dado que hablar alrededor del mundo y que este 8 de mayo a las 20:30 horas será estrenado en Chile en la Tienda Patagonia de Mall Sport. La cinta muestra de manera clara y directa la destrucción de la vida de los peces salvajes y las orcas y de su hábitat, los ríos y océanos, producto de la acción de los criaderos de salmón. Artifishal aborda los devastadores efectos medioambientales, económicos y culturales que provoca el desarrollo de esta creciente industria. Para esto, los realizadores se introdujeron al interior de criaderos en distintos puntos de Estados Unidos, con el objetivo de registrar las preocupantes condiciones en que la se crían los ejemplares de salmones que luego van a ser depositados en ríos naturales. ¿Por qué el camino a la extinción está lleno de buenas intenciones? El Gobierno de Estado Unidos financia la operación de cientos de criaderos de peces, los cuales se dedican a criar de manera artificial y controlada más de 60 millones de salmones que luego son liberados en aguas naturales, con el supuesto objetivo de aumentar su población, fomentar la pesca y generar más alimento para las especies del lugar, como las orcas. Sin embargo, detrás de esta acción teñida de “buena intención”, no existe más que daño, provocado por lo que parece ser un gran negocio. Pese a la gran cantidad de salmones que son liberados en distintos cauces por los criaderos, estos logran un menor desarrollo que las especies naturales, por lo que no son suficientes para alimentar a las orcas. Por si fuera poco, estos ejemplares hacen uso de los recursos existentes para los salmones naturales, generando competencia y dominación de las comunidades nativas en crecimiento. Además, su genética está deprimida, por lo que la mezcla con peces nativos no hace más que afectar la calidad de vida de las nuevas crías y la pesca artesanal de cada localidad. El documental, también hace un guiño a lo que sucede en las granjas de salmones de aguas abiertas: grandes instalaciones donde, a través de mallas dispuestas en los océanos, se crían amontonados millones de salmones para luego ser vendidos a diferentes mercados. Esta industria, contamina ferozmente el medioambiente con residuos y químicos, impactando irreparable el fondo marino, como es el caso de Noruega. Pero no sólo eso, los peces nativos se contagian con los parásitos que genera el hacinamiento de los salmones en las jaulas y consumen los antibióticos que quedan en el agua. Por otro lado, las fugas de especies desde las jaulas a mar abierto significa una constante amenaza para la salud humana, debido a la alta cantidad de antibióticos que contienen, lo que aumenta la resistencia al medicamento. Según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales se estima que el 5 por ciento de los salmones se escapa anualmente. Esta es una realidad de la que Chile no está ajeno, el país es el segundo productor mundial de salmones, compitiendo de cerca con Noruega. De hecho, los salmones es la segunda exportación más importante del mercado chileno, después del cobre. Esto ha ocasionado que la industria se expanda sin límites por las aguas del sur para instalar grandes cultivos que ya están generando importantes desastres ambientales. Lo más crítico, es que se siguen extendiendo hacia aguas prístinas del extremo austral, problema que será abordado en el microdocumental- protagonizado por el surfista nacional, Ramón Navarro- que Patagonia Chile está próxima a estrenar: Estado Salmonero. En tanto, la invitación es a hacerse consciente del daño que está causando el cultivo de salmón en el mundo y a reflexionar unos minutos antes de llevar este pescado a la mesa. La función de estreno tiene cupos limitados, previa inscripción.

