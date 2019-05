6910ecb6aa

b5c1466ae1

Educación Diputada Girardi por Admisión Justa: “La ministra no escucha a nadie, solo a sí misma” En conversación con Radio Universidad de Chile, la parlamentaria del Partido Por la Democracia criticó los dichos de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, durante la cuenta pública de su cartera. "Más que preocuparle la educación, a la ministra le preocupa ganar un gallito", criticó la parlamentaria. Diario Uchile Viernes 3 de mayo 2019 13:12 hrs. Compartir

Este jueves, durante la cuenta pública del Ministerio de Educación (Mineduc), la ministra de la cartera, Marcela Cubillos, expresó que el sistema de admisión escolar que este Gobierno ha propiciado ha funcionado bien, aunque reconoció que se deben implementar mejoras en su diseño. La secretaria de Estado calificó, tanto el sistema como la plataforma, como “impecables”. “Nos interesa escuchar qué ha pasado con los padres frente al sistema, los testimonios más fuertes son de jóvenes que teniendo muy buen rendimiento académico no quedaron en el establecimiento en el que estudiaron”, dijo la ministra, antes de anunciar que este viernes iniciará una nueva gira por regiones para promocionar la llamada Admisión Justa. Sobre este tema y los cuestionamientos que ha generado tanto el proyecto mismo como la labor de la titular de la cartera de Educación, la diputada del Partido Por la Democracia e integrante de la comisión de Educación de la Cámara, Cristina Girardi, conversó con Radio Universidad de Chile en el programa Radioanálisis. Respecto del proyecto Admisión Justa, la parlamentaria del PPD indicó que el priorizar el rendimiento académico por sobre otros temas es una irresponsabilidad por parte del Estado. “Ha habido una dejadez por parte del Estado, entonces finalmente eso deja ver esa irresponsabilidad del Estado que hoy día se les traspasa a los niños diciéndoles ‘ustedes no van a poder acceder todos a la educación, solo aquellos que tienen buena nota’. Eso nos parece que es una irresponsabilidad y una arbitrariedad brutal contra los niños”, dijo Girardi. Sobre los dichos de Cubillos en la cuenta pública, en donde indicó que de ser rechazado el proyecto, lo volverán a presentar el próximo año, Cristina Girardi fue crítica y señaló que la ministra busca demostrar su poder. “Yo lo que estoy viendo es que más que preocuparle la educación, a la ministra le preocupa ganar un gallito. Esto es como un tema más de poder, de demostrar fuerzas, demostrar poder y decir ‘yo tengo que ganar’, más que preocuparse de la educación de los niños”, criticó la parlamentaria. Siguiendo con las críticas, la integrante de la comisión de Educación sostuvo que el actual es un Gobierno autista, que no escucha a nadie más que a ellos mismos, por lo que hizo un llamado a ampliar la discusión. “Es una especie de capricho del Gobierno y de la ministra de hacer lo que ella cree que hay que hacer, sin escuchar a ningún experto. No es que solamente no nos escuche a nosotros, la ministra no escucha a nadie, solo se escucha a sí misma. Esto es una especie de gobierno autista donde solo se relaciona consigo mismo. Esto de las giras de supuestamente escuchar a la comunidad para mí es una falacia”, agregó. Este viernes, la titular de Educación, Marcela Cubillos, dará inicio a una nueva gira para promocionar el Sistema de Admisión Escolar enmarcado en el proyecto de Admisión Justa. A esto, se sumó la “contragira” organizada por la oposición y liderada por la diputada de Comunes y presidenta de la comisión de Educación de la Cámara, Camila Rojas. Por otra parte, el próximo 13 de mayo, la Comisión de Educación de la Cámara revisará el proyecto que repone la selección en los colegios, lo que ha generado el rechazo transversal de la centroizquierda, que pretende frenar la iniciativa del gobierno.

Este jueves, durante la cuenta pública del Ministerio de Educación (Mineduc), la ministra de la cartera, Marcela Cubillos, expresó que el sistema de admisión escolar que este Gobierno ha propiciado ha funcionado bien, aunque reconoció que se deben implementar mejoras en su diseño. La secretaria de Estado calificó, tanto el sistema como la plataforma, como “impecables”. “Nos interesa escuchar qué ha pasado con los padres frente al sistema, los testimonios más fuertes son de jóvenes que teniendo muy buen rendimiento académico no quedaron en el establecimiento en el que estudiaron”, dijo la ministra, antes de anunciar que este viernes iniciará una nueva gira por regiones para promocionar la llamada Admisión Justa. Sobre este tema y los cuestionamientos que ha generado tanto el proyecto mismo como la labor de la titular de la cartera de Educación, la diputada del Partido Por la Democracia e integrante de la comisión de Educación de la Cámara, Cristina Girardi, conversó con Radio Universidad de Chile en el programa Radioanálisis. Respecto del proyecto Admisión Justa, la parlamentaria del PPD indicó que el priorizar el rendimiento académico por sobre otros temas es una irresponsabilidad por parte del Estado. “Ha habido una dejadez por parte del Estado, entonces finalmente eso deja ver esa irresponsabilidad del Estado que hoy día se les traspasa a los niños diciéndoles ‘ustedes no van a poder acceder todos a la educación, solo aquellos que tienen buena nota’. Eso nos parece que es una irresponsabilidad y una arbitrariedad brutal contra los niños”, dijo Girardi. Sobre los dichos de Cubillos en la cuenta pública, en donde indicó que de ser rechazado el proyecto, lo volverán a presentar el próximo año, Cristina Girardi fue crítica y señaló que la ministra busca demostrar su poder. “Yo lo que estoy viendo es que más que preocuparle la educación, a la ministra le preocupa ganar un gallito. Esto es como un tema más de poder, de demostrar fuerzas, demostrar poder y decir ‘yo tengo que ganar’, más que preocuparse de la educación de los niños”, criticó la parlamentaria. Siguiendo con las críticas, la integrante de la comisión de Educación sostuvo que el actual es un Gobierno autista, que no escucha a nadie más que a ellos mismos, por lo que hizo un llamado a ampliar la discusión. “Es una especie de capricho del Gobierno y de la ministra de hacer lo que ella cree que hay que hacer, sin escuchar a ningún experto. No es que solamente no nos escuche a nosotros, la ministra no escucha a nadie, solo se escucha a sí misma. Esto es una especie de gobierno autista donde solo se relaciona consigo mismo. Esto de las giras de supuestamente escuchar a la comunidad para mí es una falacia”, agregó. Este viernes, la titular de Educación, Marcela Cubillos, dará inicio a una nueva gira para promocionar el Sistema de Admisión Escolar enmarcado en el proyecto de Admisión Justa. A esto, se sumó la “contragira” organizada por la oposición y liderada por la diputada de Comunes y presidenta de la comisión de Educación de la Cámara, Camila Rojas. Por otra parte, el próximo 13 de mayo, la Comisión de Educación de la Cámara revisará el proyecto que repone la selección en los colegios, lo que ha generado el rechazo transversal de la centroizquierda, que pretende frenar la iniciativa del gobierno.