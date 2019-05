72a183082f

Internacional Felipe Muñoz: "China es la fábrica del mundo" 06-05-19 Felipe Muñoz Lunes 6 de mayo 2019

El Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile y nuestro medio de comunicación desarrollan un espacio conjunto todos los lunes en nuestro noticiero Radioanálisis. En la más reciente edición, fue el subdirector del IEI quien visitó el estudio. De esta manera, Felipe Muñoz abordó la importancia de la política comercial y el modo en que esto se inter-relaciona con las decisiones de política internacional. Lo primero en aclarar, fue la política internacional que ha desarrollado Chile desde hace ya varias décadas. En ese sentido, subrayó el multilateralismo que se ha practicado a modo de mantener una relación equilibrada entre las grandes potencias del orbe con países más pequeños, como es el caso nuestro. Por otro lado, también se refirió a la reciente visita del presidente Sebastián Piñera a China, la cual se vio empañada por distintas polémicas, como las críticas del presidente de Codelco y las reuniones que los hijos del mandatario sostuvieron con importantes compañías asiáticas. Al respecto, Felipe Muñoz quiso volver al tema de fondo y abordar la importancia, más allá de los errores, que tiene el afianzar lazos con China. “El poder relativo de Estados Unidos ha disminuido. En ningún caso Estados Unidos ha dejado de ser una potencia ni mucho menos, pero emergió -o volvió- una nueva potencia que es China, potencia en muchos sentidos: militar, política, estratégica y comercial. China es hoy un actor en materia de comercio porque es el principal comprador de la gran mayoría de los comodities y es la fábrica del mundo. Puede que no sea la principal fuente de inversión o la principal fuente de propiedad intelectual, pero es un actor que está creciendo en materia comercial, y sería miope no darse cuenta de eso y no establecer relaciones con China en esa línea”. El analista también se refirió al polémico TPP-11 que, actualmente, está siendo discutido por las Comisiones del Senado. Muñoz sostuvo que las críticas de la sociedad civil a este pacto comercial son justificadas en el sentido de que suscribirlo continua un modelo de desarrollo que Chile ha puesto en práctica desde hace años y que no ha variado, por lo mismo, el país no se ha abierto a otros caminos igualmente válidos. “Cuando uno ve las críticas al TPP uno las puede dividir, a modo didáctico, en dos tipos de críticas: las caricaturas, donde uno puede ver que no vamos a tener vacaciones, donde no vamos a poder negociar y cosas así; y las segundas, las que son de fondo, las que son realmente interesantes y de debates. Estas no son críticas al acuerdo en sí, sino que a temas que vienen de acuerdos anteriores, de una política de Estado respecto del desarrollo, y que son muy interesantes y muy importantes de discutir, o sea, ¿hasta dónde el modelo exportador basado en acuerdos de libre comercio puede seguir entregando a Chile beneficios? ¿O ya es momento de hacer un cambio y buscar una alternativa distinta? ¿Podemos seguir confiando solamente en acuerdos comerciales o es necesario volver o replantear una política industrial? Pese a los cuestionamientos, el subdirector del IEI apoyó la idea de que la ratificación del TPP-11 se apruebe lo antes posible y, así, este pacto “se transforme en la herramienta” que abra una nueva discusión con respecto a nuestro modelo de acuerdos comerciales.

