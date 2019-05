72a183082f

Gobierno de Cuba otorga a Isabel Parra la Medalla Haydée Santamaría Además de Parra, otros dos chilenos fueron recocidos con la medalla: la doctora en letras y académica de la Universidad de Santiago, Ana Pizarro; y el artista audiovisual, Hugo Rivera Scott. Diario Uchile Lunes 6 de mayo 2019

Isabel Parra, Vicepresidenta del Directorio del Museo Violeta Parra, fue notificada por la Casa de las Américas de su decisión de reconocerla con la Medalla Haydée Santamaría, entregada por el Consejo de Estado de la República de Cuba desde 1989. El premio, otorgado a artistas y escritores de prestigiosa trayectoria que hayan tenido un vínculo con Cuba, reconoce la contribución a “hacer realidad los objetivos con que, desde su fundación, trabaja la Casa de las Américas, en aras del enriquecimiento y defensa de la genuina cultura de América y el Caribe, y de su integración por las vías culturales”. Así lo destaca el documento que recibió Isabel Parra como notificación de este título. La artista manifestó públicamente su agradecimiento a la institución con un saludo dirigido a Roberto Fernández, director de Casa de las Américas. “Desde Chile me llega la comunicación de la emocionante noticia (me encuentro en Europa de paso) que he sido distinguida y honrada por ustedes con el premio medalla Haydée Santamaría. La vida me ha premiado al tener la suerte de conocer y recibir la palabra y el aliento en persona de nuestra heroína. Les agradezco esta distinción en nombre de mi país y de sus artistas y creadores”, expresó. Además de Parra, otros dos chilenos fueron recocidos con la medalla: la doctora en letras y académica de la Universidad de Santiago, Ana Pizarro; y el artista audiovisual, Hugo Rivera Scott.

