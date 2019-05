63bf0bd451

69c78945c2

Nacional Política Reforma previsional: Oposición entrega propuestas y Gobierno asegura que hay recursos Hasta la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados llegaron el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, para defender ante los parlamentarios la reforma previsional del Gobierno de Sebastián Piñera. Ahí recibieron de manera oficial las propuestas de los diputados de oposición, quienes aseguran que sin garantías de que se cumplan sus condiciones no hay aprobación a la idea de legislar. Diario UChile Lunes 6 de mayo 2019 20:52 hrs. Compartir

La Comisión de Trabajo inició la sesión de este lunes por la tarde con un acto que se esperaba desde la mañana. El diputado DC, Raúl Soto, presidente de la Comisión de Trabajo, entregó a los ministros de Hacienda y Trabajo la propuesta de la oposición frente a la reforma de pensiones. Esta incluye diez puntos en los que esperan que el gobierno pueda dialogar previo a la votación de la idea de legislar. Entre las propuestas de la oposición destacan un aumento inmediato de las pensiones de los actuales jubilados en, por lo menos, un 20 por ciento, también la incrementación de la tasa de cotización, incorporando elementos de solidaridad en el pilar contributivo. Además, una ampliación del pilar solidario, una institución pública que administre toda la cotización adicional con una lógica de seguridad social y una reforma profunda al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que hasta ahora no ha sido comentada desde el Ejecutivo. Una vez entregada la propuesta, la diputada comunista Karol Cariola dijo que no aprobarán el proyecto sin asegurarse que en el futuro se incluyan realmente las iniciativas de la oposición. “Por eso le dijimos al ministro: separe los proyectos ministro. Y se lo vuelvo a decir: separe el pilar contributivo del pilar no contributivo. Y estamos dispuestos, y se lo planteamos en este documento también, pero en estas condiciones, como está el proyecto, que fortalece el sistema de pensiones que la propia ciudadanía ha cuestionado, que es el sistema de las AFP, nosotros no estamos en condiciones de dar un cheque en blanco sin siquiera saber cuáles van a ser las condiciones después de discusión”, comentó la diputada. ‼️ 🙌Ministro @felipelarrain, Titular del @Min_Hacienda, explica que la #ReformaPensiones tendrá nuevos y mejores beneficios para 1,6 millones de pensionados del Pilar Solidario desde el primer año de vigencia de la ley. #ChileEnMarcha 🇨🇱 💪 pic.twitter.com/SpbY3xZfMj — Ministerio de Hacienda Chile (@Min_Hacienda) 6 de mayo de 2019 La Comisión tenía por objeto que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, explicará la sostenibilidad fiscal y el financiamiento de este proyecto, para lo que el secretario de Estado realizó una amplia y detallada argumentación frente a los parlamentarios, en los que expuso gráficos y cifras para asegurar que con las proyecciones económicas sí se puede asegurar la reforma. El secretario de Estado afirmó que hay holguras fiscales suficientes para financiar de forma responsable la iniciativa. Ante los cuestionamientos de si realmente las holguras fiscales podrán sustentar la la reforma a futuro, y si la Modernización Tributaria se está realizando para solventar este proyecto, el jefe de la cartera de Hacienda descartó la acusación. “Yo quiero salir, dejar de lado una premisa que se ha dicho acá, de que un proyecto como este podría ser imposible de financiarse si no tuviera recursos permanentes de mayores ingresos y, en particular, algunos han planteado la idea de una reforma tributaria destinada a llevar recursos a una reforma de pensiones. Bajo ese predicamento, nunca se habría aprobado la reforma del 2008 de la presidente Bachelet. Hoy no tendríamos reforma de pensiones si se hubiera puesto eso como un elemento central porque eso no fue lo que planteo el Ejecutivo, no fue lo que se votó mayoritariamente en este Congreso”, indicó. En tanto, el ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg, volvió a reiterar que el gobierno está disponible para dialogar, evaluar las propuestas y aceptarlas si lo ameritan, y aseveró que no es la idea imponer absolutamente nada. Por su parte, el presidente de la comisión, el diputado Raúl Soto, dijo que aún está en veremos la votación de este proyecto en la fecha que tiene estipulada. “El diálogo inicia cuando se vota la idea de legislar, el diálogo comenzó hoy día, los ministros tienen en sus manos las diez propuestas de la oposición en esta materia. Esperamos en las próximas horas, lo más rápido posible, algún tipo de respuesta a cada uno de los puntos más allá de las voluntades y titulares generales respecto de que los acuerdos sean o no posibles. En base a eso vamos a tomar, efectivamente, las decisiones políticas y legislativas”, señaló Soto. La urgencia de este proyecto vence el próximo 9 de mayo, por lo que los parlamentarios han solicitado al gobierno que se aplace la fecha para tener tiempo de obtener una respuesta, llegar a acuerdos y así evitar que se rechace la idea de legislar.

La Comisión de Trabajo inició la sesión de este lunes por la tarde con un acto que se esperaba desde la mañana. El diputado DC, Raúl Soto, presidente de la Comisión de Trabajo, entregó a los ministros de Hacienda y Trabajo la propuesta de la oposición frente a la reforma de pensiones. Esta incluye diez puntos en los que esperan que el gobierno pueda dialogar previo a la votación de la idea de legislar. Entre las propuestas de la oposición destacan un aumento inmediato de las pensiones de los actuales jubilados en, por lo menos, un 20 por ciento, también la incrementación de la tasa de cotización, incorporando elementos de solidaridad en el pilar contributivo. Además, una ampliación del pilar solidario, una institución pública que administre toda la cotización adicional con una lógica de seguridad social y una reforma profunda al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que hasta ahora no ha sido comentada desde el Ejecutivo. Una vez entregada la propuesta, la diputada comunista Karol Cariola dijo que no aprobarán el proyecto sin asegurarse que en el futuro se incluyan realmente las iniciativas de la oposición. “Por eso le dijimos al ministro: separe los proyectos ministro. Y se lo vuelvo a decir: separe el pilar contributivo del pilar no contributivo. Y estamos dispuestos, y se lo planteamos en este documento también, pero en estas condiciones, como está el proyecto, que fortalece el sistema de pensiones que la propia ciudadanía ha cuestionado, que es el sistema de las AFP, nosotros no estamos en condiciones de dar un cheque en blanco sin siquiera saber cuáles van a ser las condiciones después de discusión”, comentó la diputada. ‼️ 🙌Ministro @felipelarrain, Titular del @Min_Hacienda, explica que la #ReformaPensiones tendrá nuevos y mejores beneficios para 1,6 millones de pensionados del Pilar Solidario desde el primer año de vigencia de la ley. #ChileEnMarcha 🇨🇱 💪 pic.twitter.com/SpbY3xZfMj — Ministerio de Hacienda Chile (@Min_Hacienda) 6 de mayo de 2019 La Comisión tenía por objeto que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, explicará la sostenibilidad fiscal y el financiamiento de este proyecto, para lo que el secretario de Estado realizó una amplia y detallada argumentación frente a los parlamentarios, en los que expuso gráficos y cifras para asegurar que con las proyecciones económicas sí se puede asegurar la reforma. El secretario de Estado afirmó que hay holguras fiscales suficientes para financiar de forma responsable la iniciativa. Ante los cuestionamientos de si realmente las holguras fiscales podrán sustentar la la reforma a futuro, y si la Modernización Tributaria se está realizando para solventar este proyecto, el jefe de la cartera de Hacienda descartó la acusación. “Yo quiero salir, dejar de lado una premisa que se ha dicho acá, de que un proyecto como este podría ser imposible de financiarse si no tuviera recursos permanentes de mayores ingresos y, en particular, algunos han planteado la idea de una reforma tributaria destinada a llevar recursos a una reforma de pensiones. Bajo ese predicamento, nunca se habría aprobado la reforma del 2008 de la presidente Bachelet. Hoy no tendríamos reforma de pensiones si se hubiera puesto eso como un elemento central porque eso no fue lo que planteo el Ejecutivo, no fue lo que se votó mayoritariamente en este Congreso”, indicó. En tanto, el ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg, volvió a reiterar que el gobierno está disponible para dialogar, evaluar las propuestas y aceptarlas si lo ameritan, y aseveró que no es la idea imponer absolutamente nada. Por su parte, el presidente de la comisión, el diputado Raúl Soto, dijo que aún está en veremos la votación de este proyecto en la fecha que tiene estipulada. “El diálogo inicia cuando se vota la idea de legislar, el diálogo comenzó hoy día, los ministros tienen en sus manos las diez propuestas de la oposición en esta materia. Esperamos en las próximas horas, lo más rápido posible, algún tipo de respuesta a cada uno de los puntos más allá de las voluntades y titulares generales respecto de que los acuerdos sean o no posibles. En base a eso vamos a tomar, efectivamente, las decisiones políticas y legislativas”, señaló Soto. La urgencia de este proyecto vence el próximo 9 de mayo, por lo que los parlamentarios han solicitado al gobierno que se aplace la fecha para tener tiempo de obtener una respuesta, llegar a acuerdos y así evitar que se rechace la idea de legislar.