Nacional Política Andras Uthoff y reforma previsional: "Se hizo entre cuatro paredes" El economista comentó la iniciativa del Gobierno que, por estos días, se discute en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. El experto valoró que la oposición tenga una propuesta para mejorar la idea, pues dijo que lo que hay hasta ahora no cumpliría con el objetivo de mejorar las pensiones. Diario UChile Martes 7 de mayo 2019 20:36 hrs.

El economista y ex miembro del Consejo Asesor para la Reforma Previsional, Andras Uthoff, comentó con nuestro medio la Refoma Previsional del Gobierno que, durante los próximos días, deberá ser votada en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Al respecto, Uthoff valoró que los parlamentarios de oposición se hayan puesto de acuerdo en diez puntos claves para solicitar al gobierno una negociación si es que quieren hacer avanzar su idea. El economista participa en la Mesa Técnica que ha trabajado junto a los diputados para las propuestas y destacó que, incluso la DC, se haya sumado a estas exigencias. Respecto de los principales nudos que hay para poder llegar a acuerdos, Uthoff sostuvo que el destino del cuatro por ciento adicional en las cotizaciones es uno de los más importantes. “La propuesta del gobierno dice cuatro por ciento más para las cuentas individuales administradas con criterios similares, con criterio de un contrato individual de ahorro del trabajador y sin ningún componente de solidaridad, y lo único que dice es que vamos a meter nuevos actores, como para decir que no más AFP y, en el fondo, como esos nuevos actores van a tener ciertas condiciones para entrar, van a tener que cobrar comisiones, van a ser las propias AFP las que van a hacerlo. Lo que estamos diciendo nosotros es no, ese cuatro por ciento, como viene de los empleadores, se puede utilizar para solidaridad”. Además, el economista indicó que, si bien desde la Comisión Técnica han visto que entre los parlamentarios hay consenso sobre lo que se necesita, no sabe si eso garantiza que se rechace la idea de legislar, pues los conflictos y decisiones políticas que hay frente a ello pueden hacer que algunos cambien de opinión. Por otra parte, señaló que “esta reforma no se ha hecho en la base ni siquiera del informe de la Comisión Bravo. Esto se hizo en cuatro paredes muy chiquititas, y ojalá cuatro, muy chiquititas y muy pensadas en tratar de no pasar mensajes: no más AFP, en el seguro de dependencia, clase media, mujer. Todos esos mensajes están, pero están mal diseñados, entonces, yo creo que da hoy para decir que por lo menos en esta mesa y entre los técnicos hay consensos de ciertas bases mínimas con las cuales uno puede rediseñar un nuevo sistema de pensiones en Chile”. Uthoff agregó que con la realidad de los salarios en Chile no se puede dejar en los trabajadores la responsabilidad de mejorar su pensión, pues los montos no lo permiten, e hizo un llamado a recuperar la seguridad social para los chilenos. Además, el economista indicó que si las reformas de este gobierno han estado mal hechas, como es el caso de la previsional, es porque se ha puesto mayor énfasis en aspectos que no deberían estar por sobre el bien de la ciudadanía. “Los come lo político, el mundo en que trabajan, hay un mundo financiero que se ve muy bien y más vale estar en amistad con ese mundo que en enemistad, y somos pocos los que tenemos ciertas holguras para poder expresar cosas sin que nos duela el bolsillo”. Finalmente, respecto del panorama de la reforma en el Congreso, Andras Uthoff señaló que desde la Mesa Técnica esperan que el Ejecutivo intente buscar acuerdos, pues la idea es mejorar el proyecto y no rechazarlo, pues es de consenso general que se necesita reformar las pensiones en Chile.

