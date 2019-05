fd19cee970

Nacional "Es inconcebible": Diputados rechazan actuar del Ejército por bajas que aún no se concretan Luego de que Radio Universidad de Chile diera a conocer la situación en que se encuentran los cuatro oficiales que resultaron responsables en el caso de agresión sexual ocurrido en Calama en junio pasado, tanto el presidente de la Cámara como parlamentarios miembros de la comisión que investiga los fraudes en el Ejército reaccionaron preocupados por la rebeldía de la institución castrense. Tomás González F. Martes 7 de mayo 2019 18:51 hrs.

Los diputados del Partido Socialista, Leonardo Soto, y el propio presidente de la Cámara Baja, el diputado demócrata-cristiano Iván Flores, manifestaron su rechazo frente a la situación en que se encuentran actualmente los cuatro oficiales que el Ejército resolvió dar de baja como consecuencia de la Investigación Sumaria Administrativa que indagó la agresión sexual a un soldado conscripto el 7 de junio del año pasado en Calama. Pese a los anuncios del Gobierno y de la institución castrense, a once meses de ocurridos los hechos los cuatro oficiales no han sido dados de baja y siguen cumpliendo funciones en el Ejército. Sólo fueron reubicados. Frente a esto, el diputado socialista y miembro de la Comisión Investigadora que indaga en los fraudes del Ejército, Leonardo Soto, manifestó que no es posible desobedecer una orden que dio el propio ministro de Defensa, por lo que el Ejército estaría incurriendo en un desacato. “A mi me parece que hay un cierto desacato de una orden adoptada por el ministro de Defensa. No es posible que una decisión clara y concreta de dar de baja a oficiales que participaron en hechos que son graves en la institución, vayan para el año sin que se materialice una orden muy clara. Aquí hay una burla de las facultades y de la autoridad civil sobre las Fuerzas Armadas. No me parece concebible que se demoren 11 meses en materializar una decisión que fue ordenada con mucha claridad y prontitud hace casi un año”, sostuvo. A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, se mostró preocupado por las actuaciones no sólo del General de División a cargo de la investigación, sino también del Comandante en Jefe del Ejército, quien, el pasado 5 de noviembre en la comisión investigadora por los fraudes en el Ejército, afirmó que los oficiales habían sido dados de baja. El diputado DC lamentó que, a un año de anunciadas las bajas, la situación no se haya resuelto, por lo que llamó a la institución castrense a dar una explicación a la brevedad. “Yo no sé, al día de hoy, un año después, qué explicación podrá dar, no sólo el comandante del regimiento, qué explicación puede dar el Comandante en Jefe del Ejército para que estas cuatro personas sigan estando en las filas de la institución. Es inconcebible, no encuentro una explicación ante estos hechos que, todavía, después de un año de haberse iniciado el proceso de baja, estas personas sigan recibiendo sueldo fiscal después de haber sido condenados como encubridores de un hecho de tanta gravedad como los aquí señalados. Creo que el Ejército debe dar una explicación y debe darla ahora”, señaló el presidente de la Cámara. La situación de los oficiales que fueron sancionados en junio pasado por su participación en la “falta de control” y “encubrimiento” del caso de agresión sexual en Calama se mantiene en trámite, ya que los implicados aún se encuentran a la espera de la notificación por parte del Presidente de la República. Sin embargo, hasta la fecha, el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, no ha elevado la solicitud y los cuatro oficiales se mantienen en funciones.

