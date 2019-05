244cccd219

Chile mejor sin TPP: "Es inconcebible pretender reducir la discusión del TPP-11 a una sola comisión" Si bien el TPP-11 afecta directamente a áreas relacionadas con la salud, el medio ambiente y los Derechos Humanos, la UDI logró impedir el debate en cada una de las Comisiones a fines, por lo que, una vez discutido en la Comisión de Relaciones Exteriores, pasará inmediatamente a ser votado por el pleno. Miércoles 8 de mayo 2019

Luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados, el TPP-11 está siendo discutido en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Sin embargo, y a diferencia de su paso por la Cámara Baja, el controvertido tratado comercial será discutido solo por la instancia en la que actualmente se encuentra, saltándose otras comisiones igualmente relevantes. Para organizaciones civiles, este hecho permitiría la aprobación de un pacto del que se conoce muy poco. Si bien el TPP-11 afecta directamente a áreas relacionadas con la salud, el medio ambiente y los Derechos Humanos, la UDI logró impedir el debate en cada una de las Comisiones a fines, por lo que, una vez discutido en la Comisión de Relaciones Exteriores, pasará inmediatamente a ser votado por el pleno. La situación tiene en estado de alerta a las diversas organizaciones civiles que se han opuesto al tratado, pues alegan que ser revisada por una sola comisión dejará más dudas que certezas respecto de lo que significa realmente el TPP-11. Para Lucía Sepúlveda, vocera de la organización Chile mejor sin TPP, el hecho de reducir un tratado de más de siete mil páginas a una sola comisión es una manera totalmente antidemocrática de llevar a cabo el proceso de análisis y discusión. “Este es un tratado que abarca 30 capítulos que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver, prácticamente, con las actividades de todo el país y con impactos en la vida cotidiana de la gente mucho más allá de que sea un tratado internacional. Es inconcebible que se pretenda reducir la discusión a una sola Comisión y que solamente vaya a ver un informe. Entonces, consideramos totalmente antidemocrática la forma en que se está analizando, no es posible que solamente los cinco miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores tengan sobre sí la responsabilidad de pronunciarse, votar y recomendar a sus pares en el pleno del Senado algo que, en realidad, no van a alcanzar a estudiar, porque no se va a poder profundizar”. Para la también miembro de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas, es fundamental mantener la presión social que hasta hoy se lleva a cabo en las calles para rechazar el TPP-11. En ese sentido, Sepúlveda llamó a los senadores a que honren la confianza de sus electores, pues es la ciudadanía la que se opone al pacto comercial. “Ya no es un tema de conciencia o de reglamento, esto es un tema de la relación entre parlamentarios y sus electores, la gente a la que están representando. No pueden ser tan cómodos de dejar que una sola comisión vea un tratado que tiene, en total, más de siete mil páginas”. Además, la vocera de la organización Chile Mejor sin TPP afirmó que hay senadores que se han comprometido a realizar gestiones para que el curso de la discusión sea revertido y así pueda pasar también por las demás comisiones implicadas. En este sentido, los senadores Alejandro Navarro, Adriana Muñoz y Juan Ignacio Latorre han comprometido su palabra.

