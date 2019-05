244cccd219

Nacional Fundación Iguales por ley de adopción: "Las familias serán evaluadas en igualdad de condiciones" La aprobación del proyecto de reforma a la ley de adopciones en la Cámara Baja ha sido celebrada por diversas agrupaciones. Juan Enrique Pi, de la fundación Iguales, valoró el resultado de la votación, pese a que el gobierno intentó favorecer a las familias heteroparentales. Diario U Chile Miércoles 8 de mayo 2019

Diversas reacciones ha generado la aprobación en general, este miércoles, de la reforma de adopciones por parte de la Cámara Baja, una ley que también otorga a las familias homoparentales la oportunidad de acceder a la adopción. La fundación Iguales, recurrente en el debate de dicha iniciativa, celebró su aprobación a través de su presidente, Juan Enrique Pi, quien aseguró que “hoy las familias serán evaluadas en igualdad de condiciones”, recordando que el Gobierno ingresó una indicación que intentaba favorecer a las familias heteroparentales en el proceso de adopción. “Hoy día la Cámara de Diputados ha dado un paso fundamental, y es poner como prioridad el interés de los niños, niñas y adolescentes. Hoy lo que se ha aprobado es que todas las familias, sin importar su composición, serán evaluadas en igualdad de condiciones”, recalcó Pi. Por el lado político, la diputada de Renovación Nacional, Karin Luck, también se refirió al resultado final de la votación y aseguró que esta será una gran oportunidad para sacar a niños y niñas del Sename. “Actualmente hay una gran cantidad de familias que están en el Sename y no han podido ser adoptados porque los trámites son muy largos y muy engorrosos. Eso es lo que la ley busca, acortar los plazos”, señaló Luck. Por su parte, la diputada Karol Cariola, pese a que respaldó la oportunidad que esta ley brinda a las parejas del mismo sexo, abrió un nuevo debate respecto a esta ley, que podría, según ella, ser usada como un camino para el tráfico de recién nacidos o el caso de los vientres de alquiler. “Puede ser un mecanismo de tráfico, de venta, de negocio, de manera previa de los hijos. Los niños no son una mercancía. El que se pueda elegir las adopciones tampoco es algo que nos parezca, las adopciones deben ser a ciegas”, criticó Cariola. Referente a esta situación, la diputada de Revolución Democrática, Natalia Castillo, aseguró que esta fue una materia de discusión en la Comisión de Familia y aseguró que hoy no se puede realizar ningún procedimiento legal previo al nacimiento. “El artículo no estaba bien redactado, no daba garantías a las madres a poder ejercer un retracto y, hoy día, es una manifestación de voluntad y lo pueden hacer. El tema es que no va a generar efectos jurídicos con los hijos hasta que no nazcan”, señaló Castillo. Hay que recordar que, con esto, el turno ahora será del Senado para discutir la continuidad del proyecto.

