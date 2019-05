d28e5ffd38

Nacional Manuela Gumucio: "Lo peor de la televisión son los noticiarios" Este jueves 9 de mayo, Radio Universidad de Chile presentará un nuevo programa conducido por la periodista y directora del Observatorio de Medios Fucatel. En ese contexto, la especialista comentó, en conversación con el programa Radioanálisis, cuáles son las novedades del espacio radial y cómo se encuentra hoy el escenario de la televisión chilena. Miércoles 8 de mayo 2019 13:16 hrs.

Desde este jueves 9 de mayo, Radio Universidad de Chile emitirá el programa Odio la televisión, pero me encanta. Este nuevo espacio será conducido por la periodista y directora del Observatorio de Medios Fucatel, Manuela Gumucio, y contará con un panel en el que destacan expertos como la abogada Lorena Donoso, el sociólogo José Antonio Camacho y Luis Breull, experto en audiencias e industria televisiva. El objetivo del programa es analizar, desde una perspectiva crítica, distintos temas vinculados con la televisión. Así, durante el primer programa se abordará, junto a la psicóloga Soledad Larraín, los testimonios de abusos sexuales que son emitidos por las pantallas. “El espíritu del programa es hablar sobre la televisión a partir de una mezcla de opiniones y crítica libre. Al mismo tiempo, se trata de que se conozca, un poco, la parte detrás de la televisión, porque muchos de los que están en el programa saben mucho y pueden explicar tal decisión de un canal”, explicó la comunicadora en conversación con el programa Radioanálisis. La periodista también señaló que este espacio surge en un contexto complejo para la televisión, sobre todo, cuando el mercado se ha impuesto a las pautas y rutinas periodísticas. En esa línea, cuestionó como se han abordado temas como, por ejemplo, la situación política de Venezuela. “Chile se ha plegado a una campaña mundial con objetivos políticos determinados, lo que no quiere decir que Maduro no pueda tener muchos problemas. Pero se sabe muy poco del otro lado, se repite sin parar lo mismo y, en el fondo, los chilenos no tienen posibilidades de formarse una visión objetiva”, planteó. Del mismo modo, señaló que hoy las teleseries son los espacios más interesantes a la hora de plantear fenómenos sociales y puntos de vista. “Es bien triste que sea la ficción donde se planteen los temas más libertarios, porque pareciera que estos aspectos quedan excluidos de la realidad”. En tanto, cuestionó los programas informativos: “Lo peor de la televisión son los noticiarios y los programas de conversación. Son muy deficientes. Hay una gran uniformidad, falta información y son extremadamente largos”, dijo. El programa Odio la televisión, pero me encanta será transmitido todos los jueves a las 16:00 horas.

