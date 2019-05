24517ea8a0

Estudio "Ser lesbiana en Chile": Más de un 70 por ciento ha sido acosada por su orientación sexual La encuesta, realizada por la Fundación Lésbica Rompiendo el Silencio, es una radiografía de las implicancias que deben vivir las mujeres en una sociedad donde, según sus representantes, cada día se visibiliza más la homosexualidad pero. en paralelo, se acrecienta más la discriminación. Rodrigo Fuentes Jueves 9 de mayo 2019 19:02 hrs.

La calle, el ambiente religioso y los servicios de salud son los espacios públicos donde más de discrimina a las lesbianas en Chile. Así lo dio a conocer un estudio exploratorio realizado por la agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, realizado vía online entre mayo y junio del año pasado. La encuesta detectó los puntos críticos que afectan a dicha comunidad, por ejemplo, estableció que más del 70 por ciento de las consultadas han sido acosadas en la vía pública por su orientación sexual, mientras que el 68 por ciento declaró no haber acudido a centros de salud a realizarse exámenes de autocuidado, esto, por miedo a ser discriminadas. En el contexto de lo que este miércoles aprobó el pleno de la Cámara de Diputados sobre adopción homoparental, la directora ejecutiva de la ONG Rompiendo el Silencio, Erika Montecinos, se refirió al tema. Precisó que, debido a tal imposibilidad, desde hace más de una década muchas parejas lesbianas han recurrido a la fertilización asistida para conformar familias. Sin embargo -comentó Erika Montecinos-, esta realidad abarca solo al 18 por ciento de las encuestadas, en comparación al 70 por ciento debido quienes declararon tener hijos o hijas debido a sus relaciones heterosexuales anteriores. “Lo que a nosotras nos interesa sobre este tema es visibilizar que existen otras vías para acceder a la maternidad, la adopción es una, pero este estudio destaca el acceso a las técnicas de reproducción asistida. En Chile no existe nada que impida que lesbianas accedan a dichos procedimientos, por lo que se están conformando familias desde hace mucho rato, y esos niños y niñas ya están grandes. Ahora, lo que nosotros hemos levantado son los derechos de filiación, es decir, el reconocimiento legal para ambas madres de esos hijos”, afirmó. El estudio también dio cuenta del casi nulo apoyo que organismos públicos brindan a lesbianas discriminadas y violentadas en el país. Un 99 por ciento de las mujeres consultadas reconoció que no recibió ayuda de instancias dependientes del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, como centros de la mujer, casas de acogida, entre otras. Al respecto, la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, se refirió a las escasas políticas públicas y la disminución de los recursos económicos destinados a estas instancias de soporte por parte del Gobierno. “Hay que ser crítico ante la violencia que aumenta hacia la población de orientación sexual lesbiana, gay, LGTBYQ en general, y no existe reacción desde el Ejecutivo, entonces me parece que ahí hay que ser crítico y que es necesario poner el tema sobre la mesa. Nosotros hemos insistido y el Gobierno no ha respondido”, argumentó. La encargada del área de investigación y estudios de la Agrupación, la socióloga Nicole Rojas, explicó que los resultados del inédito estudio visibiliza la realidad de mujeres lesbianas y bisexuales. Precisó que entre más se demuestra la expresión de género y demostración de afecto en público, mayor es la probabilidad de ser agredida o, incluso, asesinada. “El mayor cambio cultural que pudimos visualizar dentro del estudio, es que baja bastante la edad en que uno sale del closet y la autoperscepción también. Estamos insertos en un mundo donde la tecnología ha sido globalizada, entonces hoy la salida del closet está ocurriendo durante la adolescencia y por eso, además, recalcamos la importancia de una educación sexual integral, inclusiva, la necesidad de capacitar a personal docente, del sector salud, de todo el aparataje institucional que, en el fondo, debe velar por el crecimiento de niños, niñas y jóvenes, en un contexto de no discriminación”, subrayó. En este sentido, la encuesta denominada “Ser Lesbianas en Chile”, da cuenta que el 51 por ciento de las consultadas declara que a los 14 años como máximo se dieron cuenta que le gustaban las mujeres, y que entre los 15 a 20 años de edad contaron a un amigo o a la madre su orientación sexual. El estudio fue respondido por más de 450 mujeres que se declaran lesbianas o bisexuales, provenientes de distintos lugares de Chile, incluso de Isla de Pascua. Además, resaltaron las respuestas emanadas desde integrantes de las Fuerzas Armadas.

