e0a5180fb8

ce57107025

Deportes La UC queda fuera de la Libertadores pero continuará en la Sudamericana El cuadro de la franja cayó ante Gremio y quedó eliminado del certamen continental aunque continuará compitiendo en el terreno internacional. Diario Uchile Jueves 9 de mayo 2019 9:18 hrs. Compartir

En el Arena do Gremio, Universidad Católica iba por la hazaña en su último compromiso en el grupo H ante Grêmio de Porto Alegre por la Conmebol Libertadores 2019. Los precordilleranos tenían la obligación de ganar o ganar en Brasil para poder optar a los octavos de final del torneo de clubes más importante a nivel continental, cualquier otro resultado dejaba a los dirigidos por Gustavo Quinteros en la segunda fase de la Conmebol Sudamericana. En el primer tiempo, el elenco de la franja sufriría con los constantes embates del dueño de casa que mediante Everton intentaba poder anotar la apertura del marcador, pero el bloque defensivo y Matías Dituro, evitaron mayor peligro en el arco cruzado. Lamentablemente, tanta insistencia por parte del conjunto gaúcho tendría sus consecuencias, Alisson (23’) se llevó el balón en diagonal y con un ajustado remate abrió la cuenta en Porto Alegre. El poderío del local era evidente y los precordilleranos trataban de buscar alguna solución para cada ataque de la escuadra brasileña. Walter Kannemann de cabeza y Jean Pierre con un potente disparo pudieron aumentar las cifras, pero sin fortuna. La UC tuvo su opción en los pies de Luciano Aued, pero su remate se fue por un costado. Un duro compromiso para los chilenos que se iban en desventaja a los vestuarios y debían salir con todo para seguir en la Copa Libertadores. Se reanudaron las acciones en el Arena do Gremio, donde los precordilleranos soñaban con la hazaña en el torneo copero. La escuadra gaúcha no bajó su nivel de juego y quería cerrar este encuentro, Everton remató y Matías Dituro estuvo fantástico para ahogar el grito de gol. Un partido que era controlado por el meta cruzado que no quería ver caer su portería nuevamente ante los brasileños. Pero tanta aproximación al arco de la franja terminaría tarde o temprano con un duro golpe en este duelo en la ciudad de Porto Alegre. Fue así como Thaciano (77’) anotó tras un gran pase raso y comenzaba a sentenciar el encuentro a favor del local. En los últimos minutos, el actual campeón chileno agotó todos sus cambios para poder conseguir un descuento que le diera una cuota de ilusión, pero su participación concluiría con una caída desde Brasil. Con este resultado, Universidad Católica se quedó con 7 unidades y permaneció en la tercera ubicación del grupo H de la Conmebol Libertadores. Es así como los cruzados cambian de escenario en el plano internacional y ahora deberán enfrentar la segunda fase de la Conmebol Sudamericana 2019. FICHA TÉCNICA

Hora: 18:15

Estadio: Arena do Gremio

Árbitro: Néstor Pitana (ARG) Grêmio (2): Paulo Victor; Bruno Cortez (51’ Juninho Capixaba), Pedro Geromel, Walter Kannemann, Léo Gomes; Jean Pyerre (68’ Thaciano), Alisson, Michel, Maicon (78’ Luan); Everton, André. DT: Renato Gaúcho. Universidad Católica (0): Matías Dituro; Germán Lanaro, Benjamín Kuscevic, Juan Cornejo, Stéfano Magnasco (56’ Carlos Lobos); César Fuentes (82’ Diego Buonanotte), César Pinares, Luciano Aued; Duvier Riascos (73’ Sebastián Sáez), Edson Puch, José Pedro Fuenzalida. DT: Gustavo Quinteros. Goles: 1-0, 23’ Alisson; 2-0, 77’ Thaciano.

En el Arena do Gremio, Universidad Católica iba por la hazaña en su último compromiso en el grupo H ante Grêmio de Porto Alegre por la Conmebol Libertadores 2019. Los precordilleranos tenían la obligación de ganar o ganar en Brasil para poder optar a los octavos de final del torneo de clubes más importante a nivel continental, cualquier otro resultado dejaba a los dirigidos por Gustavo Quinteros en la segunda fase de la Conmebol Sudamericana. En el primer tiempo, el elenco de la franja sufriría con los constantes embates del dueño de casa que mediante Everton intentaba poder anotar la apertura del marcador, pero el bloque defensivo y Matías Dituro, evitaron mayor peligro en el arco cruzado. Lamentablemente, tanta insistencia por parte del conjunto gaúcho tendría sus consecuencias, Alisson (23’) se llevó el balón en diagonal y con un ajustado remate abrió la cuenta en Porto Alegre. El poderío del local era evidente y los precordilleranos trataban de buscar alguna solución para cada ataque de la escuadra brasileña. Walter Kannemann de cabeza y Jean Pierre con un potente disparo pudieron aumentar las cifras, pero sin fortuna. La UC tuvo su opción en los pies de Luciano Aued, pero su remate se fue por un costado. Un duro compromiso para los chilenos que se iban en desventaja a los vestuarios y debían salir con todo para seguir en la Copa Libertadores. Se reanudaron las acciones en el Arena do Gremio, donde los precordilleranos soñaban con la hazaña en el torneo copero. La escuadra gaúcha no bajó su nivel de juego y quería cerrar este encuentro, Everton remató y Matías Dituro estuvo fantástico para ahogar el grito de gol. Un partido que era controlado por el meta cruzado que no quería ver caer su portería nuevamente ante los brasileños. Pero tanta aproximación al arco de la franja terminaría tarde o temprano con un duro golpe en este duelo en la ciudad de Porto Alegre. Fue así como Thaciano (77’) anotó tras un gran pase raso y comenzaba a sentenciar el encuentro a favor del local. En los últimos minutos, el actual campeón chileno agotó todos sus cambios para poder conseguir un descuento que le diera una cuota de ilusión, pero su participación concluiría con una caída desde Brasil. Con este resultado, Universidad Católica se quedó con 7 unidades y permaneció en la tercera ubicación del grupo H de la Conmebol Libertadores. Es así como los cruzados cambian de escenario en el plano internacional y ahora deberán enfrentar la segunda fase de la Conmebol Sudamericana 2019. FICHA TÉCNICA

Hora: 18:15

Estadio: Arena do Gremio

Árbitro: Néstor Pitana (ARG) Grêmio (2): Paulo Victor; Bruno Cortez (51’ Juninho Capixaba), Pedro Geromel, Walter Kannemann, Léo Gomes; Jean Pyerre (68’ Thaciano), Alisson, Michel, Maicon (78’ Luan); Everton, André. DT: Renato Gaúcho. Universidad Católica (0): Matías Dituro; Germán Lanaro, Benjamín Kuscevic, Juan Cornejo, Stéfano Magnasco (56’ Carlos Lobos); César Fuentes (82’ Diego Buonanotte), César Pinares, Luciano Aued; Duvier Riascos (73’ Sebastián Sáez), Edson Puch, José Pedro Fuenzalida. DT: Gustavo Quinteros. Goles: 1-0, 23’ Alisson; 2-0, 77’ Thaciano.