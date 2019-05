e0a5180fb8

ce57107025

Nacional Parlamentarios se muestran preocupados ad portas de la votación por idea de legislar reforma de pensiones La comisión de Trabajo de la Cámara votará este jueves la idea de legislar en materia de reforma de pensiones, mientras los parlamentarios de oposición miembros de la instancia siguen a la espera de una respuesta por parte del Gobierno a los diez puntos que le plantearon. Tomás González F. Jueves 9 de mayo 2019 9:24 hrs. Compartir

Este miércoles, el diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Raúl Soto, confirmó que este jueves se llevará a cabo finalmente la votación por la idea de legislar en materia de reforma de pensiones, acabando así con las dudas que existían respecto de la fecha en que se realizaría este trámite. Luego de reunirse con el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, el parlamentario de la falange anunció la citación para este jueves. “Creemos que la ciudadanía hoy en día está muy expectante, el país realmente quiere definiciones en esta materia. No podemos estirar más el chicle en esta definición”, comenzó el diputado. “El plazo de la urgencia simple que hoy día tiene el proyecto vence este jueves 9 y el Gobierno ha manifestado que no tiene intención de renovar aquella urgencia. Por lo tanto, me debo en la obligación de citar a la comisión para mañana a las nueve de la mañana a votar la idea de legislar”, recalcó. Sobre el documento con diez “condiciones mínimas” que entregaron diputados de la oposición al Gobierno, Soto dijo estar tranquilo y que será “una decisión de último momento”. Por su parte, la diputada por la Federación Regionalista Verde Social y también miembro de la comisión de Trabajo, Alejandra Sepúlveda, se mostró preocupada porque el Gobierno, y en específico el ministro Monckeberg, dé respuesta, antes de la sesión, a la solicitud de diez puntos que hicieron parlamentarios de la oposición. “Nosotros estamos esperando la respuesta del Gobierno en relación a los diez puntos que planteamos la semana pasada y que le solicitamos al Gobierno que antes de la votación podamos tener la postura respecto de estos diez puntos”, dijo la parlamentaria. “Esperamos que el ministro Monckeberg sea capaz de llevarnos una buena propuesta antes de la votación y que podamos además chequear y revisar esa propuesta porque no queremos letra chica del Gobierno”, finalizó. Sin embargo hay otros miembros de la comisión que tienen menos confianza en el Gobierno y en que logren llegar con una propuesta que convenza a la oposición. Fue el caso de la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, quien en conversación con Radio Universidad de Chile señaló que rechazará la idea de legislar esta reforma. “Hasta el momento no hemos recibido respuesta por parte del Ministerio ni del Gobierno de los diez puntos mínimos que presentamos como oposición. Por lo tanto, mañana nosotros vamos a rechazar el proyecto de ley de pensiones, eso debido a que el proyecto no contempla los mínimos que son necesarios para asegurar que mejoren realmente las pensiones y que se termine el negocio de las AFP”, amenazó la diputada frenteamplista. Así, la instancia se llevará a cabo hoy a las 9 de la mañana en el Congreso Nacional, en Valparaíso. Cabe consignar que que el proyecto que reforma el sistema de pensiones fue ingresado en noviembre pasado por el Gobierno. Entre otros cambios, propone aumentar la tasa de cotización hasta un 14%, ampliar el Pilar Solidario para las pensiones de personas más vulnerables, y se da más competencia al sistema de las AFP.

Este miércoles, el diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Raúl Soto, confirmó que este jueves se llevará a cabo finalmente la votación por la idea de legislar en materia de reforma de pensiones, acabando así con las dudas que existían respecto de la fecha en que se realizaría este trámite. Luego de reunirse con el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, el parlamentario de la falange anunció la citación para este jueves. “Creemos que la ciudadanía hoy en día está muy expectante, el país realmente quiere definiciones en esta materia. No podemos estirar más el chicle en esta definición”, comenzó el diputado. “El plazo de la urgencia simple que hoy día tiene el proyecto vence este jueves 9 y el Gobierno ha manifestado que no tiene intención de renovar aquella urgencia. Por lo tanto, me debo en la obligación de citar a la comisión para mañana a las nueve de la mañana a votar la idea de legislar”, recalcó. Sobre el documento con diez “condiciones mínimas” que entregaron diputados de la oposición al Gobierno, Soto dijo estar tranquilo y que será “una decisión de último momento”. Por su parte, la diputada por la Federación Regionalista Verde Social y también miembro de la comisión de Trabajo, Alejandra Sepúlveda, se mostró preocupada porque el Gobierno, y en específico el ministro Monckeberg, dé respuesta, antes de la sesión, a la solicitud de diez puntos que hicieron parlamentarios de la oposición. “Nosotros estamos esperando la respuesta del Gobierno en relación a los diez puntos que planteamos la semana pasada y que le solicitamos al Gobierno que antes de la votación podamos tener la postura respecto de estos diez puntos”, dijo la parlamentaria. “Esperamos que el ministro Monckeberg sea capaz de llevarnos una buena propuesta antes de la votación y que podamos además chequear y revisar esa propuesta porque no queremos letra chica del Gobierno”, finalizó. Sin embargo hay otros miembros de la comisión que tienen menos confianza en el Gobierno y en que logren llegar con una propuesta que convenza a la oposición. Fue el caso de la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, quien en conversación con Radio Universidad de Chile señaló que rechazará la idea de legislar esta reforma. “Hasta el momento no hemos recibido respuesta por parte del Ministerio ni del Gobierno de los diez puntos mínimos que presentamos como oposición. Por lo tanto, mañana nosotros vamos a rechazar el proyecto de ley de pensiones, eso debido a que el proyecto no contempla los mínimos que son necesarios para asegurar que mejoren realmente las pensiones y que se termine el negocio de las AFP”, amenazó la diputada frenteamplista. Así, la instancia se llevará a cabo hoy a las 9 de la mañana en el Congreso Nacional, en Valparaíso. Cabe consignar que que el proyecto que reforma el sistema de pensiones fue ingresado en noviembre pasado por el Gobierno. Entre otros cambios, propone aumentar la tasa de cotización hasta un 14%, ampliar el Pilar Solidario para las pensiones de personas más vulnerables, y se da más competencia al sistema de las AFP.