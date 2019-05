62df581ef6

Nacional Coordinadora No + AFP llama a rechazar idea de legislar de proyecto de pensiones ad portas de su votación Desde la Coordinadora rechazaron el supuesto chantaje del Gobierno, el que señalan, "busca engañarnos haciéndonos creer que quienes se oponen a esta reforma que perpetúa las AFP están en contra de los ancianos". Diario Uchile Sábado 11 de mayo 2019 11:32 hrs.

Este lunes la comisión del Trabajo de la Cámara deberá votar la idea de legislar del proyecto de reforma al sistema de pensiones propuesto por el Ejecutivo. Si bien se prevé un rechazo a la iniciativa, aún falta conocer la opinión de algunos sectores de la oposición luego de que el Gobierno entregue un documento con mejoras al proyecto. Mientras, desde organizadores como No más AFP han manifestado su rechazo a la iniciativa, argumentando que ésta viene a profundizar aún más el sistema de capitalización individual en nuestro país. Por esta razón, desde la Coordinadora hicieron un llamado a manifestarse en las afueras del ex Congreso Nacional este lunes para ejercer presión sobre los parlamentarios. A través de un video difundido por redes sociales, el vocero de la organización, Luis Mesina cuestionó el despliegue comunicacional del Ejecutivo y de las AFP, junto con criticar a los ex ministros de la ex Concertación que anunciaron su respaldo al proyecto. “Por eso decimos a la ciudadanía que tiene que estar alerta. No queremos más burlas. La gran mayoría de chilenos y chilenas salió a las calles a decir No Más AFP. Queremos que se legisle ahora en beneficio de las grandes mayorías, no más chantaje del Gobierno que busca engañarnos haciéndonos creer que quienes se oponen a esta reforma que perpetúa las AFP están en contra de los ancianos”. afirmó. Compromisos insuficientes Si bien la votación de la idea de legislar del proyecto de pensiones estaba contemplada para el pasado jueves 9 de mayo, ésta debió ser postergada para este lunes debido a que, por un lado, se agotó el tiempo de la sesión, y por el otro, porque el Ejecutivo no entregó ninguna respuesta, al menos por escrito, en relación a los diez puntos planteados por la oposición. Por esta razón, varios parlamentarios de ese sector calificaron los compromisos del Ejecutivo como “insuficientes” ya que no daban respuesta a ninguna de la inquietudes y solicitudes que los legisladores plantearon días antes. Cabe señalar que de acuerdo al documento elaborado por la mesa técnica de la oposición, “existen condiciones mínimas que debieran acordarse a la hora de legislar una reforma de pensiones”, todo ello en base a los principios de seguridad social. Entre sus propuestas está el alza en un 20% de las pensiones de los actuales jubilados, aumentar la tasa de cotización incorporando elementos de solidaridad en el pilar contributivo, asegurar una verdadera ampliación del Pilar Solidario y fortalecer su lógica de derechos, entre otros puntos. En tanto, desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín se comprometió, al menos verbalmente, a presentar indicaciones para incorporar a un actor público en la administración del 4 por ciento de cotización adicional.

