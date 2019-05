Elecciones en Sudáfrica: Partido de Mandela gana pero pierde apoyo

Este domingo La Comisión Electoral Independiente (IEC) de Sudáfrica otorgó la victoria de las elecciones generales celebradas el pasado 8 de mayo al Congreso Nacional Africano (ANC), por sus siglas en inglés) y al actual presidente, Cyril Ramaphosa, con un 57,5 por ciento de los votos. Este resultado es el más débil que ha tenido el partido de Nelson Mandela desde la caída del régimen del Apartheid.

#SAElections2019 Thank you, South Africa, for reaffirming the vibrancy of our democracy and making the 2019 national and provincial elections a resounding success for our nation. Let freedom reign, and let the sun never set on so glorious a human achievement.

— Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) 11 de mayo de 2019