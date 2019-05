7502ba3e04

Educación Nacional Comisión de Educación de la Cámara Baja rechaza idea de legislar proyecto "Admisión Justa" La ministra de Educación, Marcela Cubillos, cuestionó el "bloqueo" de la oposición y afirmó que con esta decisión se da un portazo a la clase media. Diario Uchile Lunes 13 de mayo 2019 17:54 hrs.

Por siete votos en contra y seis a favor, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados decidió rechazar, este lunes, la idea de legislar el proyecto “Admisión Justa”. La ministra de Educación cuestionó el “bloqueo” de la oposición y afirmó que con esta decisión se da un portazo a la clase media. “Aquí no hay voluntad de arreglar un proyecto o de arreglar un sistema que está causando daño o provocando injusticia a muchas familias y nosotros lo lamentamos, porque queríamos que este año no se repitieran los perjuicios que hemos visto que han sufrido familias a lo largo de todo Chile, que no repitieran de nuevo en regiones ni en la Región Metropolitana”. De esta forma, la iniciativa deberá ser votada en la Sala de la Corporación, en donde ese espera un resultado similar considerando que el oficialismo no posee la mayoría en ambas cámaras y que la oposición, en bloque, ha anunciado su voto en contra del cuestionado proyecto. Y es que la campaña comunicacional encabezada por la ministra Marcela Cubillos ha generado un fuerte rechazo en la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, quienes acusan a la secretaria de Estado de un uso ideológico y propagandístico del Ministerio, lo que, según argumentan, está dado por una serie de actuaciones, entre ellas, la gira que realizó por el país durante el verano y, más recientemente, los correos electrónicos enviados a apoderados sobre el proyecto Admisión Justa. Por esta razón, un grupo transversal de parlamentarios de la oposición presentaron un requerimiento ante la Contraloría para que revise estos antecedentes y se pronuncie sobre la supuesta ilegalidad de los mismos. Así lo señaló la senadora DC, Yasna Provoste. “En el marco de las atribuciones parlamentarias le solicitamos debidamente al controlador general de la República que pueda revisar si, efectivamente, los actos de la ministra de Estado se ajustan a la legalidad vigente”, señaló. A la Contraloría también acudió el diputado del Movimiento autonomista, Gonzalo Winter, quien criticó el actuar de la ministra Marcela Cubillos. “Aquí yo creo que hay dos problemas políticos graves, el primero es que la ministra de Educación utiliza la plataforma del Ministerio de Educación para hacer una campaña ideológica radicalizada y de propaganda política, pero lo más grave, es que mientras hace eso, está omitiéndose de hacer su trabajo que es informar a los apoderados, sobretodo de la Región Metropolitana, de cómo va a funcionar el sistema de admisión escolar”. Pese al revés del gobierno, Cubillos manifestó que seguirán insistiendo en el proyecto, por lo que será presentado, igualmente, el próximo año. “Nuestro compromiso como gobierno es mejorar la educación pública, recuperar la matrícula de los liceos emblemáticos y recuperar la calidad de todos estos liceos de alta exigencia”, finalizó la secretaria de Estado.

