fd9f303d46

26a75aaec7

Nacional Diputados inician debate por reforma de pensiones a la espera de los votos radicales y de la DC Ambas colectividades han condicionado su votación a la espera de “señales” del Ejecutivo. Este jueves se debería resolver si se aprueba o rechaza una de las iniciativas pilares del gobierno de Sebastián Piñera. Claudio Medrano Miércoles 15 de mayo 2019 17:28 hrs. Compartir

Este miércoles comenzó el debate de la reforma al sistema de pensiones en la sala de la Cámara de Diputados, luego del rechazo que sufrió la iniciativa en la comisión de Trabaja de dicha corporación. Recordemos que todos los diputados de la Cámara participarán del debate en torno a esta reforma, que incorpora, entre otras disposiciones, un aumento del 4% de la cotización por parte del empleador y un incremento de los recursos destinados al pilar solidario. El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, destacó los contenidos de la iniciativa y desestimó las críticas que la tildan de conservadora “qué más categórica respecto de la cotización adicional que decir que las AFP no participarán de su administración. Ustedes me pueden decir que quieren ir más allá, pero no pueden señalar que esto es más de lo mismo”, recalcó. Por su parte, el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, criticó al Ejecutivo por no separado la iniciativa en dos como se pidió desde los parlamentarios de la Oposición “le hemos dicho al Gobierno que, si quieren aumentar el pilar básico solidario, preséntenlo en un proyecto aparte y lo aprobamos sin problemas, pero no a costa de beneficiar a las AFP”, sostuvo. En tanto, la diputada de RN, Paulina Nuñez, defendió la iniciativa del Gobierno “se dijo que un sistema realmente solidario es donde se reparte la cotización, eso es falso, el sistema de reparto es regresivo porque quienes más ganan aportan menos al sistema”, puntualizó. Quienes adelantaron el rechazo a la iniciativa fueron los diputados del Frente Regionalista como adelantó el diputado Jaime Mulet “creo que es fundamental meterse en el problema de fondo que son quienes administran los fondos de pensiones, ¿por qué nos amenazan con lo del pilar solidario?”, se preguntó Mulet. Desde las AFP siguen con preocupación el tono que ha adquirido el debate como afirma el presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Andrés Santa Cruz “lo que llama la atención es que la discusión de la reforma no esté pensada en cómo mejoramos las pensiones. Pareciera que la administración del cuatro por ciento fuera un botín porque ese es el centro de la discusión”, recalcó. Finalmente, los presidentes de la Democracia Cristiana y el Partido Radical, señalaron que están evaluando de qué forma votarán este proyecto, a la espera de “señales” del Ejecutivo. El presidente de la DC, Fuad Chahín, manifestó que “nosotros queremos legislar sobre una reforma al sistema de pensiones, la respuesta del Gobierno hasta ahora ha sido insuficiente, porque no hay claridad respecto de cuánto va a aumentar y en qué momento la pensión, sobre todo para la clase media”.

Este miércoles comenzó el debate de la reforma al sistema de pensiones en la sala de la Cámara de Diputados, luego del rechazo que sufrió la iniciativa en la comisión de Trabaja de dicha corporación. Recordemos que todos los diputados de la Cámara participarán del debate en torno a esta reforma, que incorpora, entre otras disposiciones, un aumento del 4% de la cotización por parte del empleador y un incremento de los recursos destinados al pilar solidario. El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, destacó los contenidos de la iniciativa y desestimó las críticas que la tildan de conservadora “qué más categórica respecto de la cotización adicional que decir que las AFP no participarán de su administración. Ustedes me pueden decir que quieren ir más allá, pero no pueden señalar que esto es más de lo mismo”, recalcó. Por su parte, el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, criticó al Ejecutivo por no separado la iniciativa en dos como se pidió desde los parlamentarios de la Oposición “le hemos dicho al Gobierno que, si quieren aumentar el pilar básico solidario, preséntenlo en un proyecto aparte y lo aprobamos sin problemas, pero no a costa de beneficiar a las AFP”, sostuvo. En tanto, la diputada de RN, Paulina Nuñez, defendió la iniciativa del Gobierno “se dijo que un sistema realmente solidario es donde se reparte la cotización, eso es falso, el sistema de reparto es regresivo porque quienes más ganan aportan menos al sistema”, puntualizó. Quienes adelantaron el rechazo a la iniciativa fueron los diputados del Frente Regionalista como adelantó el diputado Jaime Mulet “creo que es fundamental meterse en el problema de fondo que son quienes administran los fondos de pensiones, ¿por qué nos amenazan con lo del pilar solidario?”, se preguntó Mulet. Desde las AFP siguen con preocupación el tono que ha adquirido el debate como afirma el presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Andrés Santa Cruz “lo que llama la atención es que la discusión de la reforma no esté pensada en cómo mejoramos las pensiones. Pareciera que la administración del cuatro por ciento fuera un botín porque ese es el centro de la discusión”, recalcó. Finalmente, los presidentes de la Democracia Cristiana y el Partido Radical, señalaron que están evaluando de qué forma votarán este proyecto, a la espera de “señales” del Ejecutivo. El presidente de la DC, Fuad Chahín, manifestó que “nosotros queremos legislar sobre una reforma al sistema de pensiones, la respuesta del Gobierno hasta ahora ha sido insuficiente, porque no hay claridad respecto de cuánto va a aumentar y en qué momento la pensión, sobre todo para la clase media”.