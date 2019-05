fd9f303d46

Nacional Ejército ordena a militares que restituyan los dineros cobrados ilegalmente por pasajes El Ministro de Defensa, Alberto Espina, valoró que la institución admita que hubo malas prácticas. Sin embargo, aseguró que es "imposible" obligar a uniformados en retiro a devolver dineros al Ejército. Diario Uchile Miércoles 15 de mayo 2019 13:20 hrs.

El comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, pidió a todo el personal que haya recibido “por error” dineros extras relacionados con pasajes y fletes, devolverlos de manera voluntaria. Mediante un documento, la máxima autoridad de la institución castrense, fuertemente cuestionada por malversación de gastos reservados instó a quienes hayan incurrido en esa práctica, repongan los montos. “A quienes hayan recibido en exceso beneficios pecuniarios, correspondientes a derechos de pasajes y fletes, producto de errores administrativos y de interpretación institucional, puedan restituir en forma voluntaria dichos montos”, señala el oficio. Al respecto, el ministro de Defensa, Alberto Espina, valoró el pronunciamiento del general Martínez afirmando que “nos parece un hecho muy positivo que el Ejército admita que hubo malas prácticas en la adquisición de pasajes y fletes, y que resuelva establecer los más altos estándares de probidad, que es la agenda que impulsa el Presidente Sebastián Piñera”. Asimismo, la autoridad precisó que “sabíamos de este informe; en su oportunidad nos expresaron que se haría en ese sentido, porque esa era la conclusión a la que ellos habían llegado”. El secretario de Estado también destacó la medida “porque la manera de tener altos estándares de probidad es admitir cuando hay prácticas que son indebidas”. Sobre este anuncio del Ejército se refirió el presidente de la comisión investigadora del fraude en la institución, el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito. Al respecto, el parlamentario destacó la medida y recalcó que desde la instancia legislativa ya la habían propuesto el año pasado. “Ojalá que se materialice. Que los militares procesados por fraude devuelvan cada uno de los pesos al Estado que les robaron. Es importante que se acoja la propuesta, porque no solamente los que defraudaron al fisco tienen responsabilidad, si no todas las autoridades que firmaron los decretos de compras sin el debido control. Estos recursos nunca debieron terminar en las cuentas de esos funcionarios y esperamos que las medidas sean ejemplificadoras, porque no están los tiempos para amparar el fraude o la corrupción”. Cabe mencionar que la devolución de los dineros por concepto de pasajes irregulares no se extiende a los funcionarios en retiro. Hasta el momento no se conoce la cantidad de uniformados que podrían devolver, de manera voluntaria, estos recursos.

