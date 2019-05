fd9f303d46

26a75aaec7

Derechos Humanos Justicia Medio Ambiente Nacional Fundición de Paipote: vecinos de Tierra Amarilla interponen recurso de protección por daños a su salud Por más de 50 años, la denominada Fundición Hernán Videla Lira ha perjudicado gravemente la vida de los residentes de la comuna distante a 19 kilómetros de Copiapó. Después de un nuevo episodio de emanación tóxica, el INDH y vecinos intentan, a través de recursos judiciales, paralizar las faenas de la planta. Rodrigo Fuentes Miércoles 15 de mayo 2019 18:32 hrs. Compartir

Este martes, abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Atacama, en conjunto con vecinos de la comuna de Tierra Amarilla, interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Copiapó debido a las continuas emanaciones tóxicas desde la planta Hernán Videla Lira, perteneciente a Empresa Nacional de Minería (ENAMI). Aunque episodios de contaminación de este tipo se repiten -según los residentes-, desde que se inauguró la anteriormente denominada Fundición Nacional de Paipote en 1952, no se ha implementado ningún tipo de medida gubernamental efectiva para terminar con la polución que, paulatinamente, ha menoscabado la salud y la vida de la población en la zona. El abogado del INDH sede Atacama, Patricio Tello, indicó que la acción judicial es a favor de los habitantes de Tierra Amarilla y contra los titulares de los servicios públicos de ENAMI, los ministerios de Salud, Medio Ambiente y la superintendencia respectiva. “Para que la ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó establezca definitivamente que se han vulnerado los derechos fundamentales de las personas que habitan en esta comunidad, pero también disponer las medidas efectivas para que esto no vuelva a ocurrir. Además de otras disposiciones judiciales paliativas, como, por ejemplo, actualizar el Plan de Descontaminación de la comuna de Tierra Amarilla; que se ordene una red de monitoreo independiente, estatal, y no que dicha laboral la efectúe la misma empresa; y que se realicen exámenes toxicológicos a todas las personas afectadas con el fin de determinar cuál ha sido el daño histórico que ha tenido la población con respecto a estos hechos recurrentes”, afirmó. Los hechos por los cuales se interpuso la acción legal ocurrieron el pasado 16 de abril, cuando una nube tóxica cubrió por algunas horas la comuna de Tierra Amarilla. Se trató de un nuevo episodio de emanación de dióxido de azufre proveniente de la Fundición Hernán Videla Lira, que afectó principalmente a adultos mayores, niños y niñas. Casi cien personas tuvieron que ser derivadas a centros de salud debido a cefaleas, náuseas y vómitos. La presidenta de la comunidad Colla de Tierra Amarilla, Claudia Navarrete, precisó que no están contra el desarrollo de la región, pero sí del traslado de la Fundición de Cobre de Paipote. Además exigen que la comuna sea declarada zona saturada de contaminación. “Que se desarrollen programas de salud, porque se está muriendo mucha gente de cáncer en nuestra comuna, un programa de seguimiento, fiscalización efectiva, real, pero no existe un compromiso de las autoridades para mitigar en algo el daño que está causando la planta. No existe voluntad, las políticas públicas, medidas para que no se vuelvan repetir los hechos. Ya hemos enviado cartas, participado en reuniones de índole medioambiental, pero siempre todo queda bajo la alfombra, pero exigimos que se pongan los pantalones y vean que nuestra gente se está muriendo, que Santiago no es Chile, nuestra gente se merece lo mejor, acceso a salud como corresponde, se merece dignidad”, aseveró. Recordemos que, ocurridas las emanaciones tóxicas, el concejal de la comuna de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, denunció que por largo tiempo se han adulterado los algoritmos que miden los vapores, además de los índices de calidad del aire, todo para poder estar dentro de la normativa vigente.

Este martes, abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Atacama, en conjunto con vecinos de la comuna de Tierra Amarilla, interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Copiapó debido a las continuas emanaciones tóxicas desde la planta Hernán Videla Lira, perteneciente a Empresa Nacional de Minería (ENAMI). Aunque episodios de contaminación de este tipo se repiten -según los residentes-, desde que se inauguró la anteriormente denominada Fundición Nacional de Paipote en 1952, no se ha implementado ningún tipo de medida gubernamental efectiva para terminar con la polución que, paulatinamente, ha menoscabado la salud y la vida de la población en la zona. El abogado del INDH sede Atacama, Patricio Tello, indicó que la acción judicial es a favor de los habitantes de Tierra Amarilla y contra los titulares de los servicios públicos de ENAMI, los ministerios de Salud, Medio Ambiente y la superintendencia respectiva. “Para que la ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó establezca definitivamente que se han vulnerado los derechos fundamentales de las personas que habitan en esta comunidad, pero también disponer las medidas efectivas para que esto no vuelva a ocurrir. Además de otras disposiciones judiciales paliativas, como, por ejemplo, actualizar el Plan de Descontaminación de la comuna de Tierra Amarilla; que se ordene una red de monitoreo independiente, estatal, y no que dicha laboral la efectúe la misma empresa; y que se realicen exámenes toxicológicos a todas las personas afectadas con el fin de determinar cuál ha sido el daño histórico que ha tenido la población con respecto a estos hechos recurrentes”, afirmó. Los hechos por los cuales se interpuso la acción legal ocurrieron el pasado 16 de abril, cuando una nube tóxica cubrió por algunas horas la comuna de Tierra Amarilla. Se trató de un nuevo episodio de emanación de dióxido de azufre proveniente de la Fundición Hernán Videla Lira, que afectó principalmente a adultos mayores, niños y niñas. Casi cien personas tuvieron que ser derivadas a centros de salud debido a cefaleas, náuseas y vómitos. La presidenta de la comunidad Colla de Tierra Amarilla, Claudia Navarrete, precisó que no están contra el desarrollo de la región, pero sí del traslado de la Fundición de Cobre de Paipote. Además exigen que la comuna sea declarada zona saturada de contaminación. “Que se desarrollen programas de salud, porque se está muriendo mucha gente de cáncer en nuestra comuna, un programa de seguimiento, fiscalización efectiva, real, pero no existe un compromiso de las autoridades para mitigar en algo el daño que está causando la planta. No existe voluntad, las políticas públicas, medidas para que no se vuelvan repetir los hechos. Ya hemos enviado cartas, participado en reuniones de índole medioambiental, pero siempre todo queda bajo la alfombra, pero exigimos que se pongan los pantalones y vean que nuestra gente se está muriendo, que Santiago no es Chile, nuestra gente se merece lo mejor, acceso a salud como corresponde, se merece dignidad”, aseveró. Recordemos que, ocurridas las emanaciones tóxicas, el concejal de la comuna de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, denunció que por largo tiempo se han adulterado los algoritmos que miden los vapores, además de los índices de calidad del aire, todo para poder estar dentro de la normativa vigente.