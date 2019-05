fd9f303d46

Economía Nacional El sueño emprendedor en Chile: una realidad subordinada a tu red de contactos ¿Qué tan importantes son en Chile las redes de contacto? Actualmente hay empresas que las ofrecen como un servicio. Para el director de la Asociación de Exportadores y Manufacturas, Roberto Fantuzzi, el nepotismo y la meritocracia son de las variables más importantes para alcanzar el éxito empresarial. Eduardo Andrade Jueves 16 de mayo 2019 10:22 hrs.

Además de compartir el nombre, José Tomás Daire y José Tomás Valente se han convertido hoy en casos que polarizan en una época donde el tema del mérito es una palabra clave para el actual gobierno. Daire, por su parte, fundador de la empresa de tecnología Hop.in, no solo acompañó al Cristóbal Piñera a su viaje a China, sino que, según consta en una investigación de Interferencia, habría firmado contratos con el Estado de hasta 250 millones de pesos, una importante suma para una empresa cuya idea inicial era similar a la de la plataforma Pinterest. Valente, por otro lado, según informa una investigación de El Mostrador, también participó en las reuniones que su padre, José Ramón Valente, sostuvo con autoridades de la OCDE en París, Francia. Ambas situaciones probablemente escapan de las posibilidades de cualquier emprendedor que en Chile, según la última radiografía del emprendimiento de la Asociación de Emprendedores de Chile, fracasarán, y serán más de la mitad de los que corren dicho riesgo. Un relajadísimo José Tomás Daire aseguraba en el video de una importante tarjeta comercial, que fue difícil crear su emprendimiento en los Estados Unidos sin una red de contactos. Pero, siete años después de su fundación, ¿se podría decir que solo el esfuerzo gatilló su éxito? Para Roberto Fantuzzi, director de la Asociación de Exportadores y Manufacturas, una de las variables claves para esto es justamente una red de contactos de la que Daire hizo gala en su reciente viaje a China. “Incluso se habla que dependiendo del barrio donde uno está, se consigue o no trabajo. Y para emprender con mucha más razón requieres de otro tipo de apoyo, de relaciones con los bancos, de relaciones con el gobierno, con universidades. Es una de las variables más importantes para, teóricamente, tener éxito”, explicó Fantuzzi a este medio. Tanta es la relevancia de esto, que incluso existen en Chile empresas dedicadas al asesoramiento y acompañamiento de emprendedores, que ofrecen a las redes de contactado como parte de sus servicios. Este, por ejemplo, es el caso de Marcos Rivas, CEO de la compañía City Global, que en conversación con este medio, explicó la utilidad de las redes de contacto y defendió su postura de que, además de eso, es necesario tener una buena idea y modelo de negocio. “Los ecosistemas desarrollados lo que premian es que tan innovadora es tu propuesta. Si no tienes eso como base, no tienes ninguna posibilidad inclusive teniendo las redes de contacto. Las redes son un potenciador que acelera conversaciones, pero puedes tener un mal producto y no te va a comprar nadie”, explicó Rivas. Pero, ¿cómo se siente un emprendedor recibiendo la asesoría de una persona que claramente relata haber tenido mejores oportunidades de concretar negocios? Desde el Observatorio de Políticas del Emprendimiento, su directora, Josefa Villarroel, lo explicó así: “Tenemos un ideario de un ecosistema excluyente, que pueden realizar emprendedores de distintos perfiles y motivaciones. En vez de nutrir un ecosistema inclusivo, se generan estas brechas de transmitir a las personas que las oportunidades que se expresan por los mentores o expositores, no son para ellos”, sentenció Villarroel. Hasta el momento, tanto en los casos de Daire como de Valente, el Gobierno ha descartado que se haya tratado de un gasto del Estado; sin embargo, para Villarroel, el sentimiento generado en diversos emprendedores refleja una realidad que escapa de ese ámbito: Chile es un país desigual. Finalmente, aunque la directora del Observatorio de Políticas del Emprendimiento valoró la iniciativa de las empresas que ofrecen redes de contacto como un mecanismo para disminuir la brecha, indicó que el Gobierno podría hacer mucho más. Un gran punto de partida, dijo, sería mantener los canales de Corfo y Sercotec actualizados como una señal de que se intenta eliminar todo aquello que signifique una barrera para el emprendedor de a pie.

