Salud "El VIH no discrimina": Universidad de Chile inicia su campaña de prevención Según datos de ONUSIDA 2018, a nivel mundial los nuevos casos de VIH han disminuido en un 18 por ciento en los últimos siete años. Contrario a la tendencia, Chile es uno de los 15 países en que los casos de VIH han aumentado en más del 50 por ciento en el mismo período. Esta realidad es la que quiere combatir la Universidad de Chile con su campaña masiva. Tomás González F. Jueves 16 de mayo 2019 17:38 hrs.

En respuesta al aumento sostenido de los casos de VIH en Chile y la crisis que vive actualmente el país en la materia, este jueves la Universidad de Chile lanzó la campaña “El VIH no discrimina”. Liderada por el Hospital Clínico, la Rectoría y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, la iniciativa comenzó con la aplicación masiva y gratuita de más de 300 tests rápidos de VIH en el Campus Juan Gomez Millas. Así, un equipo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, liderado por el director del Centro de VIH de la institución, el doctor Alejandro Afani, estuvo a cargo del testeo, en conjunto con la entrega de folletos informativos, y condones masculinos y femeninos. En conversación con Radio Universidad de Chile, Afani explicó el contexto en el que está enmarcada la campaña y la importancia que toma en el mismo. “Chile en este momento es el país, dentro de Latinoamérica, que tiene las cifras más altas en relación al incremento de nuevos casos diagnosticados de VIH en toda la región. Hay solo diez países en el mundo que han incrementado más de un 50 por ciento los últimos siete años, dentro de los cuales está Egipto, Madagascar, Macedonia, Filipinas y Chile aparece como el único país de Latinoamérica”, lamentó el director del Centro de VIH. Esta campaña se suma a los testeos masivos y gratuitos que ya había comenzado a realizar el Hospital Clínico de la Universidad de Chile entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018. De esta manera, son más de cinco mil las personas que ya se han realizado el test, tanto de la comunidad universitaria como de la ciudadanía, en los tres operativos que hasta ahora se han llevado a cabo. Sobre el valor que toma esta campaña para la comunidad universitaria y, sobre todo, para sus estudiantes, la presidenta interina de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Emilia Schneider, señaló que la educación sexual debe ser un derecho. Además, Schneider aprovechó de criticar el anuncio hecho este miércoles por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, respecto de la ampliación de la educación sexual a niños y niñas de quinto básico, en donde cada establecimiento elegirá un programa de acuerdo a sus creencias. “La posición que tenemos como estudiantes es que se necesita hoy en día una educación sexual integral como un derecho en todos los niveles educativos”, dijo la presidenta interina. “Que no sea como el plan que presentó la ministra Cubillos del Mineduc, que deja privado nuevamente el implementar estos programas, el darles contenido, sino que hoy día tenemos que pensar en cómo podemos avanzar como sociedad en combatir el alza de las ITS, el VIH en particular, como incluimos a diversidades sexuales y cómo combatimos la violencia de género y la discriminación. Así que esperamos que se pueda abrir el debate en esa línea”, agregó. La campaña “El VIH no discrimina” incluye un sitio web, contenido para las redes sociales, vídeos informativos, folletería y servicio de consejería para quienes lo necesiten, ya sean de la comunidad universitaria o de la ciudadanía en general. Respecto del rol que debe tomar un ente público frente a la situación actual del VIH en el país y la prevención del mismo, en el lanzamiento de la campaña el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, indicó que son estos temas los que deben unir a los chilenos y que es esa la labor que pretende cumplir la institución. “Lamentablemente, son las enfermedades infecciosas el recurso que nos va quedando para entender que somos todos seres humanos, que pertenecemos todos a una misma sociedad, que todos compartimos un espacio común, que todos somos susceptibles entre nosotros y que tenemos que protegernos como sociedad. En eso creo que una entidad pública, como la Universidad de Chile, tiene la obligación de dar el ejemplo y eso es lo que estamos haciendo con esta campaña”, sostuvo el rector. El recorrido del testeo masivo seguirá en los campus Andrés Bello el próximo 10 de junio, luego en Beauchef el 30 de junio, para luego dirigirse a Antumapu el 2 de julio y finalizar en el campus Doctora Eloisa Díaz el 20 de agosto. Para quienes no alcancen a tomarse el examen en los campus, podrán hacerlo también de forma gratuita agendando una hora en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile hasta fines de año. Esto también corre para aquellas personas que no son miembros de la comunidad universitaria, quienes podrán realizarse de forma gratuita el test con el único requisito de agendar la hora, llevar el carnet de identidad y ser mayor de 14 años.

