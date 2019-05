03d657757f

fc0dc74d60

Derechos Humanos Asociación por la Memoria y los DD.HH. Colonia Dignidad critica plan alemán de ayuda a las víctimas Con un tope de 10 mil euros por persona, sumados a tratamientos y cuidados especiales por enfermedad y vejez, la compensación económica decidida por los diputados alemanes alcanzaría los 2700 millones de pesos. Claudia Carvajal G. Viernes 17 de mayo 2019 12:43 hrs. Compartir

Este viernes, una comisión conjunta del Gobierno y Parlamento alemán decidió indemnizar a las víctimas de Colonia Dignidad a través de un plan de ayuda financiera que incluye la entrega de un monto de hasta 10 mil euros en favor de cada víctima y tratamientos de salud ante enfermedades y vejez. “Es una ayuda, un reconocimiento del dolor, pero sabemos que el sufrimiento no puede ser borrado” señaló durante la sesión parlamentaria la diputada Renate Künast, representante del Partido Verde. Las indemnizaciones serán entregadas gradualmente. Hasta el momento hay un grupo de cincuenta personas que ya han sido catastradas como victimas y serán ellos los primeros en recibir los montos correspondientes a la indemnización. Los casos que, posteriormente, aleguen la calidad de víctimas serán analizadas caso a caso por la comisión. Este plan ideado por la comisión no incluye una persecución judicial a los colonos que participaron en la aplicación de torturas, pero si reconoce una responsabilidad del Estado alemán por lo ocurrido en el enclave de la región del Maule y admite complicidad, al menos por omisión. “Quien haya estado en lo que fue Colonia Dignidad o haya hablado con las víctimas no puede volver a dejar de lado el tema”, sentenció la diputada Künast. Otro de los parlamentarios que intervino durante la sesión fue el socialdemócrata Friedrich Straettmann, quien señaló que pese a haber trabajado durante 25 años como juez y tener que juzgar muchos crímenes nunca había visto los abismos de horror que había en Colonia Dignidad. Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, conversó con nuestro medio y criticó la medida ya que, según su apreciación, no corresponde a una reparación integral para quienes vivieron por casi medio siglo en el enclave alemán. “No es lo que se espera, pues no da reparación permanente para quienes vivieron en el enclave y trabajaron casi en condición de esclavitud por casi 40 años, sin derecho a salario ni cotizaciones y que, por lo mismo, no cuentan hoy con jubilaciones ni derecho a salud”. La dirigente hizo hincapié en que el gobierno alemán siempre tuvo conocimiento de lo que sucedía en el enclave ubicado en la región del Maule, incluso había algunos de los habitantes de Colonia Dignidad que eran beneficiarios de ciertos derechos estatales que nunca percibieron en forma personal, por lo tanto, ello ratifica su apreciación de que el plan de compensaciones es absolutamente insuficiente. La comisión especial anunció también el financiamiento para la construcción de un centro de memoria documental y llamaron a no finalizar la persecución penal de los crímenes de Colonia Dignidad, conjuntamente con criticar la decisión de la justicia alemana de archivar la investigación contra el médico Hartmut Hopp, uno de los principales cómplices de Schäfer, lo que calificaron como “una bofetada a las víctimas”.

Este viernes, una comisión conjunta del Gobierno y Parlamento alemán decidió indemnizar a las víctimas de Colonia Dignidad a través de un plan de ayuda financiera que incluye la entrega de un monto de hasta 10 mil euros en favor de cada víctima y tratamientos de salud ante enfermedades y vejez. “Es una ayuda, un reconocimiento del dolor, pero sabemos que el sufrimiento no puede ser borrado” señaló durante la sesión parlamentaria la diputada Renate Künast, representante del Partido Verde. Las indemnizaciones serán entregadas gradualmente. Hasta el momento hay un grupo de cincuenta personas que ya han sido catastradas como victimas y serán ellos los primeros en recibir los montos correspondientes a la indemnización. Los casos que, posteriormente, aleguen la calidad de víctimas serán analizadas caso a caso por la comisión. Este plan ideado por la comisión no incluye una persecución judicial a los colonos que participaron en la aplicación de torturas, pero si reconoce una responsabilidad del Estado alemán por lo ocurrido en el enclave de la región del Maule y admite complicidad, al menos por omisión. “Quien haya estado en lo que fue Colonia Dignidad o haya hablado con las víctimas no puede volver a dejar de lado el tema”, sentenció la diputada Künast. Otro de los parlamentarios que intervino durante la sesión fue el socialdemócrata Friedrich Straettmann, quien señaló que pese a haber trabajado durante 25 años como juez y tener que juzgar muchos crímenes nunca había visto los abismos de horror que había en Colonia Dignidad. Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, conversó con nuestro medio y criticó la medida ya que, según su apreciación, no corresponde a una reparación integral para quienes vivieron por casi medio siglo en el enclave alemán. “No es lo que se espera, pues no da reparación permanente para quienes vivieron en el enclave y trabajaron casi en condición de esclavitud por casi 40 años, sin derecho a salario ni cotizaciones y que, por lo mismo, no cuentan hoy con jubilaciones ni derecho a salud”. La dirigente hizo hincapié en que el gobierno alemán siempre tuvo conocimiento de lo que sucedía en el enclave ubicado en la región del Maule, incluso había algunos de los habitantes de Colonia Dignidad que eran beneficiarios de ciertos derechos estatales que nunca percibieron en forma personal, por lo tanto, ello ratifica su apreciación de que el plan de compensaciones es absolutamente insuficiente. La comisión especial anunció también el financiamiento para la construcción de un centro de memoria documental y llamaron a no finalizar la persecución penal de los crímenes de Colonia Dignidad, conjuntamente con criticar la decisión de la justicia alemana de archivar la investigación contra el médico Hartmut Hopp, uno de los principales cómplices de Schäfer, lo que calificaron como “una bofetada a las víctimas”.