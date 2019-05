03d657757f

Internacional Embajador de Venezuela en Chile: "El Gobierno irá al diálogo cada vez que nos convoquen" Este viernes en la sede de la República Bolivariana de Venezuela de nuestro país, el embajador Arévalo Méndez se refirió a la situación de crisis que vive el país caribeño producto del embargo y las sanciones que Estados Unidos y sus países aliados han perpetrado en su contra. En la cita, Méndez ratificó la disposición al diálogo del Gobierno de Nicolás Maduro. Tomás González F. Viernes 17 de mayo 2019 13:31 hrs.

En una conferencia de prensa convocada por el propio representante del Gobierno venezolano, Méndez explicó con lujo de detalles las horribles consecuencias que ha tenido para su pueblo las constantes agresiones, directas e indirectas, por parte del gigante norteamericano, y de las que también Chile, junto a otros países de Latinoamérica, han formado parte. Dentro de las cifras que reveló el embajador, están las que muestra el informe del Centro para la Investigación Económica y Política, realizado por los economistas Mark Weisbot y Jeffrey Sachs, en donde se afirma que las medidas impuestas por Donald Trump han causado la muerte de alrededor de 40 mil personas entre 2017 y 2018. Sobre este estudio, Arévalo Méndez descartó que proviniera de un organismo ligado al Gobierno Bolivariano y se mostró preocupado por el posible aumento de la cifra. “Esas son cifras de un centro de investigación para nada chavista, ni madurista, ni venezolano. En donde también interviene Jeffrrey Sachs, entonces estamos hablando de un organismo dirigido por gente seria. Hablan de 40 mil muertos. Mi Gobierno no lo ha desmentido ni lo ha aclarado, pero lo que estamos viendo es que si no ha ocurrido, y si Naciones Unidas o la conciencia de esta comunidad no actúa, si pudiéramos llegar y hasta superar esa cifra”, dijo Méndez. Así también el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Chile tuvo palabras para las recientes conversaciones que se han estado dando con un nuevo actor como mediador: Noruega.

Frente la disposición del oficialismo, Méndez sostuvo que el Gobierno de Maduro siempre estará dispuesto al diálogo, pero es la oposición la que tiene que aceptar. “Este proceso, como los dos anteriores, no tiene la venia del Gobierno de Estados Unidos. No la tiene. Y los representantes que se publicaron ayer no son miembros de la extrema derecha violenta que son los que están imponiéndole la agenda a la oposición en Venezuela. Vamos a ver qué resulta. Si Estados Unidos dice que hay diálogo, habrá diálogo. Pero Estados Unidos tiene que autorizar el diálogo a la oposición, no a nosotros. El Gobierno irá al diálogo cada vez que nos convoquen”, sostuvo el representante de Venezuela en nuestro país. Son más de 3,2 mil millones de dólares del pueblo venezolano los que actualmente están secuestrados por parte de Estados Unidos y sus aliados, según afirma el propio Departamento de Estado del país norteamericano. A esto se suman pérdidas por más de 30 mil millones de dólares por medidas coercitivas unilaterales.

Situación que ha ahondado la crisis en el país caribeño y que para Méndez, sólo puede evitarse con la colaboración de distintos organismos internacionales, como lo ha hecho la Cruz Roja con la entrega de ayuda humanitaria. “Naciones Unidas logró que Cruz Roja Internacional permita que no se bloqueen la compra de medicamentos.Entonces a través de ellos estamos recibiendo muchos medicamentos. Apenas ayer llegaron dos aviones 747 con más de 80 ó 90 toneladas de medicamentos. Venezuela puede comprar a través de la Cruz Roja”, dijo el embajador de Venezuela en Chile. “Yo creo que en la Cruz Roja hay un movimiento de conciencia. ‘Si a este país le han secuestrado más de tres mil millones de dólares para comprar medicamentos, algo tiene que hacer la ONU y la Cruz Roja’. Eso está ocurriendo”, agregó. El embajador de Venezuela en Chile se mostró preocupado por la situación de su país y la saña con que Estados Unidos ha emprendido sus acciones de intervención con el objetivo explícito de controlar el petróleo venezolano. Por su parte, el Gobierno venezolano confirmó por primera vez de manera oficial que se están realizando contactos con Oslo, luego de que la cancillería noruega informara sobre contactos preliminares entre ambas partes, en una fase exploratoria. Luego de recibir a representantes de ambos sectores, las delegaciones van de vuelta a Caracas en donde se considerará la opción de un diálogo mediado por el país nórdico.

