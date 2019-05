El pirotécnico, ficticio e irreal Plan Nacional de VIH/SIDA del Ministerio de Salud

El pasado 18 de mayo de 2018, junto a la sociedad civil con trabajo en VIH/SIDA, autoridades políticas diversas y periodistas de múltiples medios de comunicación, el ministro de Salud Emilio Santelices presentó el Plan Nacional de VIH/SIDA del gobierno de Sebastián Piñera. Desde ese día a la fecha, justo un año después, poco se ha avanzado en el ambicioso Plan Nacional, siendo la dramática fractura entre el Ministerio de Salud y la sociedad civil organizada, el hecho más palpable y lamentable. Este quiebre es consecuencia del “avance” pirotécnico, ficticio e irreal del publicitado Plan Nacional de VIH/SIDA del Estado de Chile.

¿Dónde está lo pirotécnico, ficticio e irreal?

Lo pirotécnico, ficticio e irreal se verifica en la nula respuesta coordinada al VIH/SIDA e ITS en el sistema público, donde los antiguos centros de atención están colapsados y los nuevos centros que prometió el ministro Emilio Santelices no se han construido. De veinte comprometidos, solo se abrieron cuatro, sin tener clara información de los faltantes, mientras cada día decenas de nuevas personas viviendo con VIH ingresan dificultosamente a los centros de atención pública.

El colapso del sistema es inminente si el Ministerio de Salud no toma medidas urgentes y necesarias. Lo hemos dicho en todos los tonos posibles e imposibles. Las personas que vivimos con VIH/SIDA y nos atendemos en esos centros públicos sufrimos la ausencia de horas de atención y exámenes, el cambio y rotación de médicos cansados de extenuantes jornadas de trabajo y la poca o nula información sobre cambios de terapias, confidencialidad del estado serológico y el agotamiento evidente del sistema.

Ya es hora de actualizar el protocolo de atención a personas viviendo con VIH, mejorando procesos e incorporando información actualizada, aunque eso no debe implicar la polémica idea de trasladar la atención en VIH/SIDA desde hospitales especializados a la atención primaria de salud porque –lo sabemos- fomentará la discriminación, el estigma social y la deserción en la atención.

Lo pirotécnico, ficticio e irreal se verifica en el rimbombante llamado a testearse en todo Chile, vendiendo el equivocado mensaje de que el testeo rápido en VIH es prevención, cuando el testeo solo es información de salud relevante e imprescindible pero nunca prevención como sería uso de condones o permanencia de campañas de prevención combinada. La promoción a ciegas del testeo rápido sin apuntar a poblaciones vulnerables y la realización excesiva del testeo en cualquier sitio del territorio nacional, utilizando importantes recursos público, podría agotar una estrategia útil y necesaria.

Más allá de la pirotecnia, más bien entendiéndolo como ejemplo cívico – público, me pregunto por qué el presidente Sebastián Piñera no se realiza el test rápido para VIH en algún centro de salud pública o en alguna organización comunitaria que muchas veces trabajaban mejor que el sistema público, usando pocos recursos, pero mucha voluntad humana y política. Podría constituirse en un golpe al conservadurismo gobernante y claro ejemplo de la normalización de una estrategia sanitaria de urgencia e importancia. ¿Se atreverá el presidente Piñera a realizarse el test rápido para VIH?

La terapia pre exposición o llamado PrEP

Los intermitentes anuncios ministeriales de la confusa e incierta estrategia de la aplicación del tratamiento PrEP a personas VIH negativas a hombres que tienen sexo con hombres y trabajadxs sexuales, entre otros y otras, sin antes tener toda la información relevante a disposición, ni la infraestructura material y humana para efectuarlo, pareciera ser una mediática pirotecnia estrellada, así como lo han sido otras medidas publicitarias de la administración del doctor Emilio Santelices.

En estos días se realizó una importante reunión entre médicos del Equipo Asesor en VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud y las organizaciones sociales con trabajo en VIH/SIDA surgiendo ahí datos e información alarmante. Los expertos se despacharon -sin pudor- declaraciones e informaciones alarmantes, entre ellas que la cantidad de personas viviendo con VIH que no saben, unos 30 mil, no serían reales, que serían menos, desmintiendo sorprendentemente al mismo ministro de Salud, siendo lo más preocupante atribuir a la comunidad migrante seropositiva el aumento explosivo de VIH en nuestro país en los últimos diez años.

Del mismo modo y respecto del PrEP, los expertos contratados por el Minsal señalaron que las cientos de personas negativas que debieran ingresar al pionero e innovador tratamiento PrEP lo harían en los centros de atención VIH que actualmente existen. No se abrirían ni implementarían nuevos centros especiales y autónomos de tratamiento PrEP. Yo me pregunto: ¿En los colapsados centros de atención VIH se ingresará a personas VIH negativas para tratarlos con PrEP? ¿No se abrirán nuevos centros prometidos públicamente? ¿Por qué no se ha proyectado abrir nuevos centros de atención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual como sífilis y gonorrea? ¿Dónde se trata la gonorrea un joven chileno? ¿Consultorio vecinal? ¿Por qué las mujeres trabajadoras sexuales no encuentran horas disponibles en las Unidades de Atención en Salud Sexual?

Del mismo modo, extremadamente preocupante es la inaudita compra de medicamentos antirretrovirales a la farmacéutica Glaxo, muchos de los cuales no deberían tener mayor participación en la canasta GES. Yo me pregunto otra vez: ¿Quién regula el mega – negocio del VIH/SIDA? ¿La ciudadanía y personas afectadas e implicadas están informadas del costo público en el tratamiento de esta patología GES? ¿Sabemos cuánto se invierte en VIH/SIDA y cuánto lucra la industria farmacéutica? ¿El PrEP será otro negocio promovido por los amigos médicos de las autoridades de turno? ¿Quién fiscaliza?

Está claro y evidente. Mucha pirotecnia, mucha ficción y poco de realidad en el primer aniversario del Plan Nacional de VIH/SIDA en el segundo tiempo presidencial de Sebastián Piñera Echenique.

En nuestra positiva memoria

Lo único real es la muerte. La muerte no se simula e inventa, así como no se fantasea el VIH/SIDA. En ese contexto de vida, muerte y memoria, este domingo 19 de mayo se conmemora en el mundo entero el Candlelight Memorial, sentida ceremonia que recuerda a nuestros amigos, amigas, compañeros y compañeras fallecidos a causa del SIDA.

El Candlelight Memorial comenzó en 1983 durante una época de confusión y concepciones equivocadas acerca de una enfermedad asumida como “misteriosa” que golpeaba mortalmente a la población gay en San Francisco, Estados Unidos. Sabiendo que morirían en el mismo año 83 y sin apoyo político, cuatro jóvenes homosexuales decidieron poner un rostro a la enfermedad conocida inicialmente como “cáncer rosa” mediante la coordinación de una pequeña vigilia – homenaje. Nació así el primer Candlelight, conocido también como “Luz de Vela”, iniciativa que se ha convertido cada 19 de mayo en la mayor movilización comunitaria mundial que emerge desde las organizaciones sociales en recuerdo de las personas fallecidas a causa del SIDA.

Siempre Viva

El Candlelight Memorial armoniza en Chile con la emergencia del programa radial “Siempre Viva en Vivo” por las antenas de Radio Universidad de Chile, radio pública, democrática, pluralista y diversa.

Este domingo 19 de mayo desde las 22 horas en el 102.5 del dial FM en Santiago, coincidiendo con el Candlelight Memorial, nace Siempre Viva en Vivo, iniciativa comunicacional de Siempreviva Ediciones y Radio Universidad de Chile, nuevo espacio político – cultural que abre puertas y ventanas a las múltiples voces de las comunidades de la diversidad sexual en nuestro país.

Siempre Viva en Vivo para conversar, debatir, educar e informarse sobre derechos civiles, derechos laborales, derechos a la salud y urgente prevención del VIH/SIDA e ITS.

¡Bienvenida Siempre Viva en Vivo!

Víctor Hugo Robles es periodista y activista comunitario en VIH/SIDA, conocido como “El Che de los Gays” autor de “Bandera Hueca. Historia del Movimiento Homosexual en Chile”, “El Diario del Che Gay en Chile” y “Más Allá del Margen. Memorias de Mujeres Trabajadoras Sexuales en Chile”.