Derechos Humanos Justicia Nacional Organizaciones migrantes y cristianas se movilizan ante dramática muerte de la doctora Rebeca Pierre A las acciones de protesta, se suma la solicitud de renuncia contra el director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Francisco Miranda, después del fallecimiento de la profesional de origen haitiana embarazada, ocurrido este jueves. Rodrigo Fuentes Sábado 18 de mayo 2019 13:13 hrs.

El trágico fallecimiento de una mujer embarazada de nueves semanas en un paradero de micro, luego de ser supuestamente atendida en un centro de salud de Cerro Navia ha causado conmoción en el país. Rebeca Pierre, ciudadana de origen haitiano, y quien estaba a punto de validar su título de medicina en Chile, falleció por dificultades cardiacas después de ser dada de alta en el Hospital Félix Bulnes, el pasado jueves. Previamente, en un centro de atención primaria se le había diagnosticado taquicardia, por lo que fue derivada al también conocido Hospital Metropolitano. Luego de ser tratada por algunas horas, fue dada de alta. Pero Rebeca, que se graduó de médica en Cuba, no quedó tranquila, seguía sintiéndose mal. Decidido devolverse al Cesfam para ser atendida nuevamente, esperaba locomoción en la intersección de las calles Huelen y Mapocho cuando falleció en un paradero. Este sábado a las 18:30 horas, en plena Plaza de la Constitución, organizaciones cristianas y migrantes, realizarán una velatón denominada “Oración por la vida”, en solidaridad y repudió a lo sucedido. Para el coordinador de la Comunidad Ecuménica, Martin Luther King, Patricio Vejar, desde hace un tiempo se viene naturalizando una política gubernamental de discriminación, sin resguardar los derechos humanos de la población migrante. “No existen políticas públicas adecuadas, no miden sus consecuencias, no existen responsabilidades políticas, ni condenas contra aquellos que han sido negligentes. Más allá del discurso falso que hemos visto los últimos días, se deben tomar acciones concretas ahora, para que estos tristes acontecimientos no se vuelvan a repetir”, afirmó. Vejar, adelantó que este lunes adherirán a una manifestación organizada por la Coordinadora Nacional Migrante. Recordemos que el alcalde de la comuna de Cerro Navia, Mauro Tamayo, pidió la renuncia del director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Francisco Miranda, después de conocer los detalles del trágico fallecimiento de la profesional de origen haitiano, Rebeca Pierre.

