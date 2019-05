20f171cfbd

Educación Nacional Felipe Alessandri a alumnos del Instituto Nacional: “Yo no les tengo miedo” En una entrevista concedida para el programa Mesa Central, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió a la tensión actual en el Instituto Nacional y defendió el uso de la ley Aula Segura. Diario U Chile Domingo 19 de mayo 2019 12:51 hrs. Compartir

Ocho procesos son los que se han abierto, según el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, por los incidentes ocurridos durante la semana pasada en el Instituto Nacional. Así lo declaró él mismo este domingo en una entrevista para el programa Mesa Central, de canal Trece. En este sentido, Alessandri defendió la aplicación de la ley Aula Segura e indicó que “la policía está haciendo su pega”. “Por lo menos tenemos la ley Aula Segura”, resaltó Alessandri, haciendo un comparativo con los manuales de convivencia usados en 2018. Según el alcalde de Santiago, algunos de los protagonistas de estos incidentes ya están identificados y van desde octavo hasta tercero medio. Por este motivo, según dijo, se hace necesaria la revisión aleatoria de las mochilas. “Yo no les tengo miedo”, indicó Alessandri, “yo no me amedranto. Han ido a gritar muchas veces a la Municipalidad”. Asimismo, Alessandri emplazó a algunos apoderados que, aseguró, justifican el accionar de sus hijos y financian elementos como parafina o capuchas. “Están ideologizados”, indicó la máxima autoridad de Santiago. Finalmente, el alcalde indicó que gran parte de lo que está sucediendo ahora es responsabilidad de la gestión anterior, al mando de Carolina Tohá. Para Alessandri, durante dicha época, “se perdió el respeto a la autoridad” y hasta “se validaron las tomas”.

