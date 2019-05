20f171cfbd

Nacional Red Clase Media Protegida: CNTV obliga al Gobierno a revisar campaña La campaña gubernamental Red Clase Media Protegida sería difundida en televisión abierta desde el miércoles y tres veces al día. Sin embargo, para el Consejo Nacional de Televisión, esta no cumplía con los requisitos para ser considerada de "utilidad pública". Diario U Chile Domingo 19 de mayo 2019 15:10 hrs.

Debido a que este miércoles el Gobierno lanzará el proyecto de ley Red Clase Media Protegida, el Ejecutivo había solicitado al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) la emisión gratuita de su spot, tres veces al día y en horarios de alta audiencia. Sin embargo, el CNTV dijo que no, el pasado lunes, dado que el spot no solo no cumplía con las características para ser considerado de “utilidad pública”, sino que, según indicó La Tercera, los consejeros aseguraron que más bien tenía un carácter político. “Lo que se acordó fue solicitar que se hicieran ajustes para cumplir de manera más precisa con las exigencias de una campaña de interés público. Así fue como la campaña fue retirada”, señaló sobre el tema la presidenta del CNTV, la exministra Catalina Parot. Por esta razón, en los últimos días, el Ejecutivo ha estado abocado a realizar los cambios correspondientes a partir de las observaciones hechas por el Consejo, con el fin de volver a presentar la solicitud ante la entidad. El objetivo es que los spots relacionados al proyecto liderado por la cartera de Desarrollo Social y Familia sean finalmente emitidos.

