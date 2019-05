786c24755f

Internacional La Casa Blanca aplaza tres meses las sanciones contra Huawei A Estados Unidos le podría costar caro las sanciones contra Huawei. La decisión de la Casa Blanca de prohibir a las empresas estadounidenses vender componentes y programas al gigante chino de los celulares Huawei podría impactar duramente a numerosos proveedores estadounidenses. RFI Martes 21 de mayo 2019 10:48 hrs.

La prohibición de comerciar con Huawei en un plazo de 3 meses, destinada a limitar la expansión del gigante chino de la telefonía móvil, se justifica, según la casa Blanca, por razones de seguridad nacional: Washington teme que Huawei pueda acceder a datos sensibles de sus clientes estadounidenses y quiere también impedir a Huawei instalar su tecnología 5G en Estados Unidos. En cumplimiento con este veto comercial, Google anunció que privará a Huawei, en el futuro, de acceso a ciertas aplicaciones como Google Play Store, Google Maps o Gmail. Pero la Casa Blanca anunció, finalmente, que daba un plazo de 3 meses antes de aplicar su decisión. Para profundizar en la situacióm, nuestro medio asociado Radio Francia Internacional dialogó con Enrique Dans, profesor de innovación digital en la escuela de negocios IE business School en Madrid. ¿Qué impacto tendrá esta decisión en las empresas estadounidenses que comercian con Huawei? “Las empresas norteamericanas que reciben la imposición de su administración de interrumpir los tratos con Huawei, son empresas que están jugando entre todas ellas algo así como 11.000 millones de dólares, que es el volumen de compra de Huawei a todas estas compañías. Por lo tanto van a ver resentirse su facturación, sus objetivos y por lo tanto su comportamiento en bolsa. Retirar de manera inconsciente a un gigante como Huawei de los objetivos comerciales de las empresas norteamericanas perjudica sobre todo a las empresas norteamericanas.” ¿En qué medida se verán afectados los consumidores poseedores de teléfonos Huawei? En caso de que se apliquen las sanciones estadounidenses, ¿ya no podrán usar las aplicaciones de Google en su teléfono? “Muy probablemente no va a ser así. Estamos asistiendo a las decisiones del mandatario más inestable de la historia. Dijo una serie de cosas y las ha desmentido: Google ya no tiene obligación de no comerciar con Huawei, por eso Trump ha rescindido esa orden y le ha dado un plazo de 90 días. Al consumidor no le afecta. Todo aquel que tiene un móvil Huawei con aplicaciones de Android Play no estará afectado. ¿Qué podría ocurrir? Si este bloqueo se consolida, y lo dudo porque Trump tiene presiones por parte las empresas, si llegase a ser así, podría ser que no puedas actualizar Android. Todos aquellos que han mantenido un móvil durante un cierto tiempo saben que manejar una versión antigua de Android no es tan terrible. Eventualmente si –el veto comercial- se mantuviese, podría ser que Huawei se viese obligada a desarrollar en sus móviles su propio sistema operativo.” La Casa Blanca estima que el poder comercial de Huawei representa un riesgo para la seguridad nacional y que hay un riesgo de que la empresa espíe al servicio de gobierno Chino. ¿Es real esta amenaza? “El argumento de la seguridad es una absoluta falacia. Y es todavía menos valido cuando quien nos lo trae es el país que más espiado a todo el mundo hasta sus aliado: han llegado incluso a espiar el teléfono de Angela Merkel. Es un argumento débil.”

