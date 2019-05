786c24755f

Justicia Nacional Padre de Camilo Catrillanca por Andrés Chadwick: "Debe ser imputado" La Fiscalía solicitó un total de 15 años de prisión para el sargento en retiro Carlos Alarcón, quien fue el autor de los disparos que le quitaron la vida a Camilo Catrillanca. En la acusación, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, está llamado a declarar en calidad de testigo, sin embargo, para Marcelo Catrillanca el secretario de Estado debiese ser imputado. Andrea Bustos C. Martes 21 de mayo 2019 14:33 hrs.

La Fiscalía solicitó diez años y un día de presidio mayor en su grado medio por el delito de homicidio simple consumado, más 5 años y un día por presidio mayor en su grado mínimo por homicidio simple frustrado del menor de edad para el sargento en retiro Carlos Alarcón, quien fue el autor de los disparos que le quitaron la vida a Camilo Catrillanca. Al ex carabinero se suma también la acusación, por diferentes delitos, contra otros siete ex funcionarios de la policía uniformada y al abogado que los representó en un primer momento, a quien se le acusó de incitarlos a mentir en su versión de los hechos. La acusación fue realizada por el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público en La Araucanía, Roberto Garrido, dentro del plazo de diez días establecido luego del cierre de la investigación. Respecto de la acusación y las penas solicitadas, Diario y Radio Universidad de Chile conversó con Marcelo Catrillanca, padre del comunero asesinado, quien señaló que los 15 años de cárcel en total le parecen insuficientes. “Cada vez que hay una situación donde tiene participación un mapuche, siempre se aplica la justicia con todo el rigor de la ley. Hoy ¿por qué tiene que ser tan diferente? Yo, como papá de Camilo, entiendo que la vida no se devuelve con los 15 años que están pidiendo, pero acá tiene que operar la justicia, creo que no me voy a quedar conforme si no veo al carabinero ojalá con una cadena perpetua, porque acá hubo un acribillamiento”. Además, según consignó La Tercera, en la acusación hay un listado de 36 peritos y 150 documentos y evidencias para el juicio, a lo que se suman 73 testigos. Entre ellos destacan el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el ex general director de Carabineros, Hermes Soto. Al respecto, Marcelo Catrillanca aseguró que se busca evitar que se aclare la responsabilidad del ministro Chadwick en el caso, pues, para él, debería estar en calidad de imputado. “El ministro del Interior tiene una participación directa. Cuando viene a la comuna de Ercilla y se entrevista con el alcalde, viene prácticamente a decirle a los carabineros que tiene que haber resultados, y ¿cuál fue el resultado?, pues la muerte de Camilo Catrillanca, por lo tanto, nosotros vamos a insistir y vamos a pedirle al abogado que Chadwick no tiene que declarar en calidad de testigo, sino que debe ser imputado”. Sobre la citación de Hermes Soto, el padre del comunero asesinado también pidió que se juzgue su culpabilidad. “Porque él estaba a cargo de su gente, por lo tanto, por la inoperabilidad de él, nosotros vamos a presentar una querella. El abogado está en condiciones ya para que nosotros podamos ver más querellas para llegar a los resultados donde tienen complicidad el ministro del Interior como también el ex general director de Carabineros”. También se suman como testigos en este caso el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, el senador por La Araucanía Felipe Kast y el ex intendente de la región Luis Mayol. Luego de esta acusación, lo que queda es que el tribunal de Garantía fije una audiencia para dar inicio a la preparación de juicio oral y luego a la etapa final de este proceso judicial.

