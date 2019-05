74e5bee023

Economía Director del INE reitera que no hubo un error en manipulación de cifra del IPC En la sesión de la comisión de Economía de este miércoles, el director del INE, Guillermo Patillo, reiteró que existen fundamentos para descartar un error en este caso. Claudio Medrano Miércoles 22 de mayo 2019 15:58 hrs.

Este miércoles, la comisión de Economía del Senado sesionó para revisar la manipulación de datos en el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, con la presencia del director de dicha entidad, Guillermo Pattillo y el ministro de Economía, José Ramón Valente. En la instancia, las autoridades reafirmaron sus presunciones respecto de que, en las publicaciones erróneas del IPC registradas en 2018, no habría existido un error, sino que hay presunciones fundadas que hubo una manipulación intencional de dichos datos. Así lo dio a entender el ministro de Economía, José Ramón Valente, quien reafirmó la voluntad del Ejecutivo en esclarecer pronto este caso “es muy importante que la institución estadística sea independiente y por eso hemos delegado en su director las investigaciones respecto de este caso”, señaló el ministro. Por su parte, el director del INE insistió en que existen fundamentos para pensar que en este caso no hubo un error “las investigaciones son secretas, pero hay un grupo de personas que están en investigación. Yo personalmente he dicho que no es un error y eso lo reiteré en la comisión”, recalcó. En tanto, el presidente de la instancia, el senador UDI José Miguel Durana, recalcó en la importancia de avanzar rápidamente con la investigación “el ministro ha manifestado que desde el primer minuto el gobierno ha actuado con transparencia, además se ha dado celeridad a la modernización del INE que por tantos años se ha analizado”. Desde el Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde, señaló que estamos en una situación grave, independiente de si hubo error o mala intención “lo que vamos a saber una vez que concluya la investigación es lo que ocurrió, pero ambas hipótesis que se manejan hasta el momento son preocupantes, pero es evidente que cuando gobierna Sebastián Piñera sus equipos se encargan de generar un manto de dudas respecto de las estadísticas”. Recordemos que el Gobierno y la Comisión de Hacienda del Senado conformaron equipos técnicos para concordar en un texto respecto del proyecto que fortalece al Instituto Nacional de Estadísticas. En ese sentido, la principal discrepancia al respecto entre oficialismo y oposición, tiene que ver con la designación del director del INE por parte del Presidente de la República, con una duración máxima de cuatro años. Foto: Agencia Uno.

