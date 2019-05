74e5bee023

Cultura Jesus & Mary Chain y The Whitest Boy Alive anuncian conciertos en Chile El grupo británico encabezará la primera versión del festival Antena, mientras la banda liderada por Erlend Oye es la primera confirmada para el Fauna Primavera. Diario Uchile Miércoles 22 de mayo 2019 11:17 hrs.

The Jesus & Mary Chain, uno de los grupos más importantes surgidos en Gran Bretaña durante los años 80, se presentará en la primera versión del festival Antena, que se realizará entre el 29 y 30 de junio en el Teatro Coliseo. El evento, organizado por la productora Transistor, permitirá el regreso de los hermanos Jim y William Reid, a cinco años de su debut en el Teatro La Cúpula. Los escoceses llegarán a Santiago para presentar Damage and joy, su primer disco en 18 años, y liderarán un cartel que también contempla a los argentinos Él Mató a un Policía Motorizado y Perras on the Beach, quienes ya han actuado antes en la capital, según informa este miércoles el diario La Tercera. Los chilenos Adelaida, Francisco Victoria, Marineros, Planeta No, Protistas, Leo Saavedra y El Cómodo Silencio de los que Hablan Poco completan la programación del festival. Los boletos estarán disponibles desde este lunes 27 en el sistema Puntoticket, con abonos desde 45 mil pesos. Por otra parte, el mismo medio adelanta que la novena edición del festival Fauna Primavera significará el regreso del grupo noruego-alemán The Whitest Boy Alive, disuelto desde 2014. La banda estuvo en 2011 en el festival Rockódromo, pero su vocalista, Erlend Øye, ha actuado en numerosas ocasiones en Chile e incluso ha colaborado con músicos locales. El evento fue programado para el próximo 9 de noviembre en Espacio Broadway. A la espera de su programación completa, las entradas saldrán a la venta este jueves, con valores desde 45 mil pesos.

