Cultura Nacional Loli Molina en Sala Master: nuevo repertorio y tradición latinoamericana Luego de su visita a Chile, la cantante argentina continuará sus presentaciones en Europa. Durante junio tiene programados conciertos, entre otros, en España, Italia y Alemania. "Tener el control artístico y la dirección de tu carrera es algo muy positivo" destacó en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile. Diana Porras Miércoles 22 de mayo 2019 11:26 hrs.

“Es mi regreso a Chile luego de 3 o 4 años, por lo que estoy muy emocionada” recordó la cantante argentina, Loli Molina. A pocas horas de que la compositora finalizara sus presentaciones en Costa Rica y antes de viajar a nuestro país, entregó detalles del concierto que se realizará este jueves 23 de mayo en Sala Master de Radio Universidad de Chile. “Audaz”, “una mente inquieta, una voz sensible” y “sus canciones brillan”, son algunas de las citas que califican a esta guitarrista radicada en México desde 2016. Desde muy joven compartió estudios de grabación con diversos artistas como Fito Páez, Kevin, Johansen, Ximena Sariñana, Chico César, entre otros. “Mi repertorio incluye canciones de todos los discos, pero también algunas cosas nuevas que saldrán a fin de año” comentó en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile. Con 32 años, Loli Molina se inspira también en figuras como Víctor Jara y Fernando Cabrera. “Me gusta tomar algunas referencias de nuestra tradición latinoamericana e incluirlas en los conciertos” agregó. En su carrera se reconocen trabajos en la música clásica, el jazz, el rock y diversos estilos, los que la han proyectado en importantes escenarios internacionales. En 2014 participó como guitarrista y corista invitada del grupo mexicano Kinky en la grabación de su MTV Unplugged, trabajo que recibió una nominación al Grammy Latino. Reconocimiento en Argentina También fue nominada en dos ocasiones a los Premios Gardel. Una de ellas por el lanzamiento de su tercer disco Rubí (2015). Sin embargo, su recorrido profesional pasó por varios desafíos antes de tomar un camino decisivo. “Haber empezado desde muy chica en el marco de una compañía tan grande internacional fue positivo , pero tuve otras experiencias negativas que me forzaron a aprender muchas cosas muy rápido” reflexionó Loli. Sus dos primeros discos fueron editados por Sony Music de Argentina, Los Senderos Amarillos (2008) ) y Si o No (2011), pero cuando se fue en 2013 comenzó una ruta de independencia. Ambos caminos son valiosos, pero la “máquina fue más grande que yo”, dijo. Finalmente, la autogestión significaba ser su propia representante, hacer sus propios videos, labores de producción, entre otras responsabilidades. “Son muchos rubros a la vez que, a veces se hacen pesados, pero valen la pena porque tener el control artístico y la dirección de tu carrera es algo muy positivo” destacó. Visita a Chile: “Montañas maravillosas” Al mencionar su cercanía con Chile, reconoce que su primera mirada es a lo literario y de la mano con una figura tan importante como Violeta Parra. “Como una artista integral y siendo mujer es más fuerte para mí” comentó. Loli Molina se refirió a algo más: “conecto fácilmente con el imaginario chileno porque me resulta atractivo”, aseveró. En sus concierto ha sumado versiones de canciones de Nano Stern y Natalia Contesse. “Hay niveles de mucha poesía que me resultan distintos a otros países. Viví en Buenos Aires hasta los 30 años, luego me fui a México y he notado que donde hay presencia de volcanes, actividades sísmicas o montañas altas…pasan cosas. Como en Chile, con mentes y energías en constante transformación” afirma. Aunque aclara de manera sencilla: “puede no ser verdad, pero es una mirada personal”. Luego de su visita a Chile, continuará sus presentaciones en Europa. Durante junio tiene programados conciertos en España, Italia y Alemania, entre otros países. El concierto de este jueves 23 de mayo se realizará a las 20:30 horas y las entradas tiene un valor de diez mil pesos. La Sala Master de Radio Universidad de Chile está ubicada en Miguel Claro 509, Providencia.

