Aleuy en el ojo del huracán: las críticas al generalísimo de Maya Fernández ad portas de la elección PS A días de que se realicen las votaciones en la colectividad, el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcaman, envió una carta al presidente del PS, Álvaro Elizalde, en la que comparó al ex subsecretario del Interior con Manuel Contreras, ex director de la DINA. Rodrigo Fuentes Jueves 23 de mayo 2019 18:17 hrs.

“Es como si el Mamo, o Manuel Contreras, estuviera a cargo de una campaña”, así de tajante fue el representante del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcaman, en una carta dirigida al presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. En la misiva, el dirigente mapuche expresó su rechazo por la participación del ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, en las elecciones internas de la colectividad que se realizarán este fin de semana. Aucán Huilcamán señaló que, “contrariamente a lo esperado, el señor Mahmud Aleuy, en estos días, se desempeña como ‘generalísimo’ de la campaña de una lista que compite para la dirección del Partido Socialista de Chile. Este hecho es absolutamente comparable como si ‘Mamo Contreras’ o ‘Manuel Contreras’, jefe de la siniestra DINA, estuviera a cargo de una campaña de un partido que se declara democrático y progresista y, en ciertos casos, Allendista “. Recordemos que el ex subsecretario del Interior es cuestionado por su relación con la denominada “Operación Huracán”, en la que, finalmente, se evidenció un montaje contra dirigentes mapuches quienes, en ese entonces, fueron detenidos, acusados falsamente de perpetrar actos de carácter terrorista en la región del Biobío y la Araucanía. Al respecto, el actual presidente PS y también candidato a timonel para el próximo periodo, Álvaro Elizalde, indicó que, pese a que la lista contraria ha desarrollado una campaña de descalificaciones en contra de su administración, no seguirá el juego de emitir declaraciones críticas que puedan afectar el desarrollo del proceso electoral interno. “Yo he hecho una campaña constructiva y no me voy a apartar de esa línea, de esa conducta, son los de la otra lista quienes se han centrado y han difundido una serie de descalificaciones, así que no me voy a pronunciar sobre una carta escrita por quien tampoco es militante del Partido Socialista. Cualquier declaración que yo pueda emitir estos días puede ser utilizada e interpretada con fines electorales internos y no con una lógica analítica profunda”, afirmó. Quien fuera subsecretario del Interior del gobierno de Michelle Bachelet, ahora se desempeña como coordinador de la lista que encabeza la diputada Maya Fernández, quien se enfrenta, este fin de semana, al cuadro que lidera el actual presidente del PS Álvaro Elizalde. Al respecto, el senador por la región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, indicó que, en este caso, es la colectividad liderada por Maya Fernández la encargada de emitir juicios contra la ex autoridad y aclarar si acaso los representa verdaderamente en su doctrina. Sin embargo, el parlamentario DC criticó cómo se llevó adelante la postura y acciones de los gobiernos anteriores en torno al conflicto mapuche, marcado – precisó- por imponer la seguridad pública en la zona sin tener en cuenta que el problema es humano. “Todos los que han pasado han tenido una mirada de orden público, de seguridad, y yo soy crítico de eso. Ahora, no me voy a inmiscuir en las decisiones internas que tome el Partido Socialista y, por lo tanto, son ellos los que tienen que ponderar, en su organización interna, sobre qué personeros representan adecuadamente a la colectividad, en torno a su ideario y su futura dirección. Pero, efectivamente la Operación Huracán y todas las consecuencias que eso trajo, yo tengo un juicio muy crítico y así lo he expresado muchas veces”, argumentó. El vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, además de reprochar al ex subsecretario por su rol en el fallido montaje policial, precisó que el Partido Socialista, con su silencio, se transforma en una especie de cómplice ante el hecho que atenta, -aseveró- “a la democracia y ensucia la legítima causa mapuche”. Recordemos que Mahmud Aleuy había estado ausente de la política desde el fin del mandato de Michelle Bachelet, reapareciendo recientemente para expresar su apoyo a la nieta de Salvador Allende, Maya Fernández. Con ello, el cuestionado militante socialista rompió el vínculo que lo unía con el sector de la “Nueva Izquierda”, liderado por el otrora timonel Camilo Escalona.

