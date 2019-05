1af9f7adea

8ae2288b5a

Internacional El Partido ‘Brexit’ lleva la delantera en las elecciones británicas Los británicos votan este jueves en las elecciones europeas en un contexto enrarecido por la incertidumbre del Brexit. Mientras la salida de la primera ministra Theresa May vuelve a sonar con fuerza, el Partido Conservador y, en menor medida, los laboristas, se preparan a un gran revés electoral. Su verdugo: el Partido Brexit, que lidera las encuestas. RFI Jueves 23 de mayo 2019 8:47 hrs. Compartir

El Reino Unido es uno de los primeros países europeos en realizar este jueves 23 las elecciones en la que escogerá a 73 eurodiputados, cuyo periodo se desconoce pues depende de la fecha en la que los diputados de la cámara de los comunes aprueben el Brexit. De hecho en estas elecciones europeas se espera un voto de castigo que afectará no solamente al Partido Conservador de la primera ministra Theresa May, sino también al principal en la oposición, el laborista de Jeremy Corbyn. Según el último sondeo de opinión de la prestigiosa firma Yougov, el recién formado partido Brexit de Nigel Farage comanda la intención de voto con un impresionante 35%. En segundo lugar, se encuentra el partido Liberal Demócrata, el único que abiertamente se opone a la salida de la Unión Europea, con un 16%. En tercer lugar, marchan los laboristas que sólo marcan un 15%. Otra sorpresa es que el Partido Verde se ubica en la cuarta posición, con 10% de intención de voto, uno más que los conservadores, que quedarían en una humillante quinta posición, con posibilidades de empeorar, ya que el nuevo partido Change Uk, que por ahora obtiene un 4% en las encuestas, podría superarlos el día de las elecciones. A quienes más entusiasmados y decididos se les ve en campaña es a los eurófobos del partido Brexit y a sus seguidores, quienes desean que la votación del jueves sirva como una especie de referéndum, que según ellos, ratifique que la mayoría de británicos desea la salida de la Unión Europea. “Este partido Brexit se creó en sólo semanas. Estamos en medio de unas elecciones europeas que no necesitamos. Estamos gastando prácticamente 200 millones de dólares para estos comicios, pero ¿para qué?”, protesta Jacques Arnold, un exdiputado conservador. “El pueblo británico utilizará este voto como un referendo para subrayar que la población quiere seguir saliendo de la Unión Europea”, asegura. “La gente de este país quiere salir de la Unión Europea” Lorraine Thomas, activista del Partido Brexit en el distrito de Londres Westminster explica el objetivo de esta formación: “La gente de este país quiere salir de la Unión Europea y el Partido Brexit es el que nos va a sacar (de la UE)”. “Nuestro voto del referéndum ha sido ignorado completamente por el Parlamento, y por eso es que los ciudadanos estamos hartos. Queremos salir de la Unión Europea para recuperar el país que éramos antes de unirnos a la UE. La popularidad del Partido Brexit está creciendo, y necesitamos votar para que nos ayuden a salir de la UE”, enfatiza. Timothy Brent, un economista al que no le gusta la Unión Europea, asegura que la posible victoria del Partido Brexit en las elecciones europeas obedece a un terremoto político que están causando partidos de derecha, euroescépticos y populistas en toda Europa. “No es que me disguste Europa, lo que no me gusta es la Unión Europea, porque es un ente federal que está creando organismos que no responden a los ciudadanos, por eso se está formando un terremoto político no sólo en Reino Unido sino también en otros países de la UE; en España con el partido Vox; en Francia con Marie Le Pen y Agrupación Nacional; en Holanda con el Partido por la Libertad; en Alemania con Alternativa para Alemania. En fin, todo un terremoto político que le dará una lección a los partidos elitistas sin responsabilidad, y allí estará el Partido Brexit con Le Pen y Vox para ponerle freno a este plan de federalismo de la unión europea”, estima Brent. Steve Bray, uno de los activistas más conocidos en contra del Brexit, afirma que a los partidos proeuropeos les ha hecho falta formar un bloque para hacer frente a los eurófobos. No obstante se muestra optimista de que el Brexit no se va a materializar. “Hay algo triste en el movimiento pro-permanencia en la Unión Europea y es que estamos desarticulados. No nos hemos unido para hacer frente a estas elecciones europeas, sin embargo, cuando sumamos los votos de los partidos pro-Unión Europea vemos que superamos de lejos a los que buscan la salida de la UE. A los Liberales Demócratas les irá muy bien, aunque no será suficiente en solitario, pero en realidad no estamos buscando un triunfo como tal, lo que necesitamos es restarle votos a los del Brexit. En todo caso, creo que no habrá Brexit; ya pasó la fecha del 29 de marzo, la de abril 12 y lo mismo pasará con el 31 de octubre. Creo que no vamos a salir de la Unión Europea, pues somos más fuertes dentro de ella, (así ha sido y así seguirá siendo)”, considera Bray. Después de que se conozcan los resultados de las elecciones europeas en el Reino Unido y se confirme la derrota política de los conservadores y de los laboristas, es muy posible que los dos principales partidos de este país intenten ponerse de acuerdo sobre el Brexit antes de la constitución del Parlamento Europeo, el 2 de julio, algo que evitaría que los eurodiputados británicos tomen sus escaños. Sin embargo, no son muchos los que se muestran optimistas de que los diputados de Westmister logren un consenso antes de esa fecha o incluso del 31 de octubre.

El Reino Unido es uno de los primeros países europeos en realizar este jueves 23 las elecciones en la que escogerá a 73 eurodiputados, cuyo periodo se desconoce pues depende de la fecha en la que los diputados de la cámara de los comunes aprueben el Brexit. De hecho en estas elecciones europeas se espera un voto de castigo que afectará no solamente al Partido Conservador de la primera ministra Theresa May, sino también al principal en la oposición, el laborista de Jeremy Corbyn. Según el último sondeo de opinión de la prestigiosa firma Yougov, el recién formado partido Brexit de Nigel Farage comanda la intención de voto con un impresionante 35%. En segundo lugar, se encuentra el partido Liberal Demócrata, el único que abiertamente se opone a la salida de la Unión Europea, con un 16%. En tercer lugar, marchan los laboristas que sólo marcan un 15%. Otra sorpresa es que el Partido Verde se ubica en la cuarta posición, con 10% de intención de voto, uno más que los conservadores, que quedarían en una humillante quinta posición, con posibilidades de empeorar, ya que el nuevo partido Change Uk, que por ahora obtiene un 4% en las encuestas, podría superarlos el día de las elecciones. A quienes más entusiasmados y decididos se les ve en campaña es a los eurófobos del partido Brexit y a sus seguidores, quienes desean que la votación del jueves sirva como una especie de referéndum, que según ellos, ratifique que la mayoría de británicos desea la salida de la Unión Europea. “Este partido Brexit se creó en sólo semanas. Estamos en medio de unas elecciones europeas que no necesitamos. Estamos gastando prácticamente 200 millones de dólares para estos comicios, pero ¿para qué?”, protesta Jacques Arnold, un exdiputado conservador. “El pueblo británico utilizará este voto como un referendo para subrayar que la población quiere seguir saliendo de la Unión Europea”, asegura. “La gente de este país quiere salir de la Unión Europea” Lorraine Thomas, activista del Partido Brexit en el distrito de Londres Westminster explica el objetivo de esta formación: “La gente de este país quiere salir de la Unión Europea y el Partido Brexit es el que nos va a sacar (de la UE)”. “Nuestro voto del referéndum ha sido ignorado completamente por el Parlamento, y por eso es que los ciudadanos estamos hartos. Queremos salir de la Unión Europea para recuperar el país que éramos antes de unirnos a la UE. La popularidad del Partido Brexit está creciendo, y necesitamos votar para que nos ayuden a salir de la UE”, enfatiza. Timothy Brent, un economista al que no le gusta la Unión Europea, asegura que la posible victoria del Partido Brexit en las elecciones europeas obedece a un terremoto político que están causando partidos de derecha, euroescépticos y populistas en toda Europa. “No es que me disguste Europa, lo que no me gusta es la Unión Europea, porque es un ente federal que está creando organismos que no responden a los ciudadanos, por eso se está formando un terremoto político no sólo en Reino Unido sino también en otros países de la UE; en España con el partido Vox; en Francia con Marie Le Pen y Agrupación Nacional; en Holanda con el Partido por la Libertad; en Alemania con Alternativa para Alemania. En fin, todo un terremoto político que le dará una lección a los partidos elitistas sin responsabilidad, y allí estará el Partido Brexit con Le Pen y Vox para ponerle freno a este plan de federalismo de la unión europea”, estima Brent. Steve Bray, uno de los activistas más conocidos en contra del Brexit, afirma que a los partidos proeuropeos les ha hecho falta formar un bloque para hacer frente a los eurófobos. No obstante se muestra optimista de que el Brexit no se va a materializar. “Hay algo triste en el movimiento pro-permanencia en la Unión Europea y es que estamos desarticulados. No nos hemos unido para hacer frente a estas elecciones europeas, sin embargo, cuando sumamos los votos de los partidos pro-Unión Europea vemos que superamos de lejos a los que buscan la salida de la UE. A los Liberales Demócratas les irá muy bien, aunque no será suficiente en solitario, pero en realidad no estamos buscando un triunfo como tal, lo que necesitamos es restarle votos a los del Brexit. En todo caso, creo que no habrá Brexit; ya pasó la fecha del 29 de marzo, la de abril 12 y lo mismo pasará con el 31 de octubre. Creo que no vamos a salir de la Unión Europea, pues somos más fuertes dentro de ella, (así ha sido y así seguirá siendo)”, considera Bray. Después de que se conozcan los resultados de las elecciones europeas en el Reino Unido y se confirme la derrota política de los conservadores y de los laboristas, es muy posible que los dos principales partidos de este país intenten ponerse de acuerdo sobre el Brexit antes de la constitución del Parlamento Europeo, el 2 de julio, algo que evitaría que los eurodiputados británicos tomen sus escaños. Sin embargo, no son muchos los que se muestran optimistas de que los diputados de Westmister logren un consenso antes de esa fecha o incluso del 31 de octubre.