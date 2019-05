7b39eac24e

Deportes Reinaldo Rueda: "No es justo que Claudio Bravo viniera como invitado" El DT de la Selección Chilena justificó la ausencia del guardamenta del Manchester City señalando que su trayectoria merece respeto como para sentarlo en la banca. Diario Uchile Lunes 27 de mayo 2019 14:07 hrs.

El técnico de la Selección chilena, el colombiano Reinaldo Rueda, analizó este lunes la lista de citados para la Copa América, competencia en que La Roja buscará un inédito tricampeonato en Brasil, entre el 14 de junio y el 7 de julio. En conferencia de prensa, el DT caleño se refirió a los criterios que utilizó para conformar la nómina de 23 jugadores y, puntualmente, explicó la ausencia del otrora capitán, Claudio Bravo. “Conversé con Claudio y había que buscar el mejor momento para que volviera. No es justo que viniera como invitado después de ser 10 años capitán de la Selección”, sostuvo el entrenador. Y agregó sobre lo mismo: “Merece respeto por su trayectoria. Me junté con él para analizar también sus expectativas y consideré que no era justo que estuviera y no jugara. Yo esperaba que al menos fuera alternativa en su club (Manchester City), pero no fue ni citado. Y esas son señales importantes para tomar una decisión como esta”, enfatizó. “Creo que está el tema de una rehabilitación y venir de una cirugía. Él siempre tendrá las puertas abiertas para trabajar, pero para estar en una convivencia de 20 ó 25 días, para no ser titular, es injusto. Los otros muchachos hicieron mérito para estar en esta convocatoria de la Copa América”, sostuvo. En tanto, sobre el retorno de Eduardo Vargas a la convocatoria tras más de un año de ausencia, Rueda manifestó que si bien “tuvo un semestre irregular”, tras terminar como campeón con su equipo en México. “No logró hacer goles importantes en el torneo con Tigres, pero quizá la falta de continuidad le afectó. Siete goles en la liga mexicana es un tema a considerar”, explicó. Finalmente, explicó la razón que alejó a Marcelo Díaz. “En cuanto a la presencia de Erick Pulgar y Esteban Pavez en esa posición, la situación de Marcelo Díaz está clara. Ni Claudio ni Marcelo estuvieron en este equipo durante el tiempo que llevo acá”, indicó.

