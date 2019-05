4bf00bcf02

Salud Día del Cáncer de Sangre: Un 83 por ciento de los chilenos donaría células madre En el marco del Día Internacional del Cáncer de Sangre, la Fundación DKMS Chile, primer registro de donantes de células madres del país, dio a conocer los resultados del estudio "Impacto de la Leucemia en la vida de los chilenos", con el que la organización buscó medir la percepción de las personas ante esta enfermedad. Tomás González F. Martes 28 de mayo 2019 18:11 hrs.

Según el estudio de la Fundación DKMS Chile “Impacto de la Leucemia en la vida de los chilenos”, el 83 por ciento de los chilenos declara estar totalmente o bastante dispuesto a donar células madre sanguíneas para salvar la vida de un paciente. Un dato que llama la atención es que de ellos, el 46,3 por ciento dice estar dispuesto a donar células madre sanguíneas por una razón, principalmente, altruista, es decir, asociada a salvar vidas. Por otra parte, el informe realizado por la fundación que creó el primer registro de donantes de células madres sanguíneas del país agrega que, entre quienes declaran estar poco o nada dispuestos a donar células madre, la principal razón aducida es la falta de información para poder tomar una decisión. Fue la encargada de asuntos corporativos de la DKMS Chile, Ignacia Patillo, quien explicó que es justamente esa la razón que motivó la realización de esta encuesta, la que buscaba medir la percepción de las personas ante esta enfermedad. “Sabemos que uno de los mayores desafíos es la entrega de información para que las personas puedan sensibilizarse con esto y poder registrarse. Para poder entregar la información correcta lo primero era saber en qué punto estábamos, entonces, decidimos hacer este estudio que tenía dos fases. Una es una muestra representativa nacional de personas que no están registradas en DKMS, y otra muestra representativa de las personas que están registradas en DKMS Chile. A las dos se les hicieron exactamente las mismas preguntas y la verdad es que, en términos de resultados, no variaron mucho”, contó la encargada de asuntos corporativos de DKMS Chile. En el informe destaca también el alto porcentaje de personas que conocen a alguien cercano que tiene o tuvo esta enfermedad. Más de la mitad de los chilenos ha sido testigo de un caso y, de ellos, cerca del 60 por ciento tienen una relación de amistad o familiar directo. En Chile, cada año son diagnosticados alrededor de tres mil pacientes con cáncer de sangre, de los cuales aproximadamente 500 son niños. De ellos, cerca de la mitad posee algún tipo de leucemia, de los cuales, uno de cada cuatro necesita un trasplante con células madres. Así lo señaló el oncopediatra Francisco Barriga, uno de los médicos más reconocidos del país en trasplante de células madre. “Si tomamos todo el cáncer de sangre, son como tres mil pacientes al año. Ahora, de esos, la mayoría son adultos y adultos mayores que tienen enfermedades crónicas. En la gente más joven, mientras más jóvenes, menos cáncer hay. Pero si nosotros tomáramos los niños menores de 15 años, al año hay más o menos 200 niños con cáncer a la sangre, de los cuales son leucemias fundamentalmente. De ellos, más menos entre 40 y 60 debieran recibir un trasplante de células madres en algún momento de su enfermedad”, dijo Barriga. DKMS es una fundación internacional sin fines de lucro cuya labor es, a través de su registro de potenciales donantes de células madre sanguíneas, dar una segunda oportunidad de vida a pacientes con cáncer de sangre, cuya única posibilidad de sobrevivir es un trasplante. Según el estudio publicado este martes, más del 70 por ciento de los encuestados no hace distinción entre paciente chileno o extranjero en su voluntad de donar células madre, declarando su disponibilidad de “donar a cualquier persona del mundo”. Es el caso de Rodrigo Santa María, quien, habiéndose registrado como donante en DKMS Chile, resultó compatible con un paciente en Europa y hace unos meses concretó la donación. En conversación con Radio Universidad de Chile contó su experiencia. “Mi motivación fue que el hijo de un amigo estaba con leucemia, un niño de dos años. Me llegó y me sensibilicé por eso, mi amigo me hizo saber de esta fundación y me inscribí, fue muy simple. Pero pasó que me llamaron luego, porque había alguien compatible a mi, que no suele suceder porque las probabilidades no son muchas. Ha sido un proceso súper lindo, fue hace un mes que doné y es una experiencia muy gratificante”, expresó Santa María. Para registrarse como donante la persona puede hacerlo de manera online a través de www.dkms.cl, o de manera presencial. Luego de completar un formulario con los datos solicitados, un “kit de registro” es enviado al potencial donante a su domicilio, el que consiste en tres cotonitos que se deben frotar en el interior de las mejillas. Luego, ese sobre debe ser enviado a la oficina de DKMS Chile a través de Correos de Chile en un sobre prepagado por la fundación.

