Diputados rechazan cambiar nombre a la Isla de Pascua por "Rapa Nui-Isla de Pascua" El proyecto se inició con el objetivo de rebautizar al también llamado "ombligo del mundo" con el nombre original de Rapa Nui, sin embargo, avanzada la tramitación y luego que el Gobierno diera urgencia, se agregó su designación actual, para dejarlo en "Rapa Nui- Isla de Pascua". Rodrigo Fuentes Martes 28 de mayo 2019 19:01 hrs.

Por 73 votos a favor y 51 en contra, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley que propone que se sustituya el nombre del territorio de “Isla de Pascua” por “Rapa Nui-Isla de Pascua”. Esta modificación fue incorporada por el Gobierno y respaldada en segundo trámite por la Sala del Senado. Idea que no contó, este martes, con las preferencias necesarias para establecer la nueva denominación a la isla. El proyecto se inició con el objetivo de rebautizar al también llamado “ombligo del mundo” con el nombre original de Rapa Nui, sin embargo, avanzada la tramitación y luego que el Gobierno diera urgencia, se agregó su designación actual, para dejarlo en “Rapa Nui- Isla de Pascua”. La diputada del Frente Amplio por la zona, Camila Rojas, aseveró que se opuso a la iniciativa debido a que la denominación no corresponde al deseo expresado por el pueblo originario. “Es a juicio de varios habitantes, una forma de dificultar la denominación que ellos mismos escogieron como pueblo hace muchos años para su tierra. Además, no se realizó la consulta indígena conforme a lo dispuesto por el convenio 169 de la OIT. Nos corresponde a nosotros reconocer y proteger la cosmovisión de los pueblos originarios, lo que no se está haciendo de manera completa con este proyecto”, afirmó. Al respecto, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, presente en Congreso, defendió el nuevo nombramiento, debido a que –argumentó- el nombre actual es conocido en todo el mundo, pero que, ante una eventual completa modificación, afectaría la economía de la isla, basada principalmente en el turismo. “Tengo dos cartas acá, una representa a la CODEIPA, organismo político del pueblo Rapa Nui, y otra que representa al Consejo de Ancianos. Ambas apuntan a modificar la designación en el sentido que nosotros estamos planteando, que más que modificación es una recuperación, que agreguemos está formula de manera que sea Rapa Nui-Isla de Pascua y, con el paso del tiempo, cuando se acostumbre el mundo completo, pensar en una modificación definitiva solo con la primera parte”, argumentó. En tanto, el diputado del Partido Socialista, Marcelo Schilling, quien votó a favor de la iniciativa de Gobierno, precisó, sin embargo, que le hubiera gustado establecer otro nombre de transición a la isla polinésica. “Los mismos habitantes consideraron que si se cambiaba el nombre abruptamente, esto podía provocar un perjuicio a su economía, vida cotidiana, etcétera. Yo al menos no tengo ninguna objeción en agregar Rapa Nui – Isla de Pascua, aunque me parece más adecuado Rapa Nui (ex Isla de Pascua), eso hubiera sido mucho más nítido como momento de transición”, subrayó. Por tratarse de una reforma constitucional, el cambio de nombre a la Isla de Pascua requería de 92 votos a favor, no logrando el quórum requerido, por tal motivo, el proyecto de ley fue rechazado. Ahora la prenormativa pasará a una comisión mixta que quedó conformada por los diputados Andrés Celis, Marcelo Díaz, Carolina Marzán, Osvaldo Urrutia y Daniel Verdessi.

