89ac44cb00

0afef3e19b

Sociedad Organizaciones LGBTIQ+ piden reunión al Presidente tras suicidio de niño trans en Copiapó Distintas organizaciones de la sociedad civil y aliadas de la comunidad Trans entregaron una carta con más de 700 firmas a Sebastián Piñera solicitando una reunión urgente para avanzar en la protección de la infancia, esto, luego del suicidio de un estudiante trans de 16 años producto del acoso sufrido en su escuela. Tomás González F. Jueves 30 de mayo 2019 19:57 hrs. Compartir

Este jueves, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad LGBTI llegaron hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente de la República, Sebastián Piñera. En la misiva, firmada por más de 700 personas, solicitaron al mandatario una reunión de carácter urgente para avanzar en la protección de la infancia, luego del suicidio, hace una semana, del estudiante trans Matías Guevara en Copiapó, tras sufrir acoso escolar. La Agrupación Organizando Trans Diversidades participó en la redacción de la carta y fue su asesor jurídico, Matías Valenzuela, quien aprovechó la instancia para hacer un llamado a las autoridades a actuar ante una realidad que ilustró con duras cifras. “Venimos a decirle hoy día al Presidente y a la ministra Cubillos que no queremos que ni uno más muera por la discriminación. Hacemos un emplazamiento a ambos a que puedan reunirse con la sociedad civil para que nos puedan decir de qué manera podemos avanzar para que terminemos con los suicidios”, señaló. “La Encuesta T señala que el 87 por ciento de las personas trans que han intentado suicidarse lo han hecho antes de los 18 años, eso lo que quiere decir que la infancia está en peligro. Necesitamos un pronunciamiento desde el Ministerio porque la circular 0768 es absolutamente insuficiente”, puntualizó Valenzuela. Entre las y los asistentes, estuvo la presidenta interina de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Emilia Schneider, quien lamentó la situación acontecida con Matías Guevara y señaló que el Gobierno se debe abrir al diálogo sobre las disidencias sexuales. “Emplazamos al Gobierno a abrirse al diálogo con la sociedad civil respecto a políticas que tienen que ver con las disidencias sexuales, por ejemplo, el plan de educación sexual integral recientemente presentado”, expresó. “Los avances han sido insuficientes, la circular que garantiza el respeto de la identidad de género de las y los estudiantes trans hoy se han quedado en lo formal y no hay políticas educativas para integrarles realmente a las comunidades”, agregó. En entrega de la carta en la oficina de partes de La Moneda también estuvo la concejala del municipio de Santiago, Irací Hassler, quien sostuvo que el lamentable hecho acontecido en Copiapó deja de manifiesto la falta de políticas públicas que garanticen los derechos de las minorías. “Aquí no hay políticas públicas para la inclusión de personas trans en el sistema educativo, la circular 0768 ha sido sin duda un avance, pero la situación que hoy nos trae acá, el suicidio de Matías, sin duda que nos da cuenta de que falta mucho más y el Gobierno de Piñera no se ha hecho cargo de esto. El llamado es a modificar la Ley Antidiscriminación, a generar una inclusión efectiva de las comunidades trans al interior de los espacios educativos y a que nos hagamos cargo para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir en nuestro país”, dijo la concejala. Así también se hicieron parte de la entrega del documento la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), la Fundación Renaciendo y el Colectivo Tara. Para este viernes a las 19 horas, está convocada una velatón en memoria de Matías Guevara, la que se realizará en el frontis del edificio del Ministerio de Educación, en el metro Moneda.

Este jueves, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad LGBTI llegaron hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente de la República, Sebastián Piñera. En la misiva, firmada por más de 700 personas, solicitaron al mandatario una reunión de carácter urgente para avanzar en la protección de la infancia, luego del suicidio, hace una semana, del estudiante trans Matías Guevara en Copiapó, tras sufrir acoso escolar. La Agrupación Organizando Trans Diversidades participó en la redacción de la carta y fue su asesor jurídico, Matías Valenzuela, quien aprovechó la instancia para hacer un llamado a las autoridades a actuar ante una realidad que ilustró con duras cifras. “Venimos a decirle hoy día al Presidente y a la ministra Cubillos que no queremos que ni uno más muera por la discriminación. Hacemos un emplazamiento a ambos a que puedan reunirse con la sociedad civil para que nos puedan decir de qué manera podemos avanzar para que terminemos con los suicidios”, señaló. “La Encuesta T señala que el 87 por ciento de las personas trans que han intentado suicidarse lo han hecho antes de los 18 años, eso lo que quiere decir que la infancia está en peligro. Necesitamos un pronunciamiento desde el Ministerio porque la circular 0768 es absolutamente insuficiente”, puntualizó Valenzuela. Entre las y los asistentes, estuvo la presidenta interina de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Emilia Schneider, quien lamentó la situación acontecida con Matías Guevara y señaló que el Gobierno se debe abrir al diálogo sobre las disidencias sexuales. “Emplazamos al Gobierno a abrirse al diálogo con la sociedad civil respecto a políticas que tienen que ver con las disidencias sexuales, por ejemplo, el plan de educación sexual integral recientemente presentado”, expresó. “Los avances han sido insuficientes, la circular que garantiza el respeto de la identidad de género de las y los estudiantes trans hoy se han quedado en lo formal y no hay políticas educativas para integrarles realmente a las comunidades”, agregó. En entrega de la carta en la oficina de partes de La Moneda también estuvo la concejala del municipio de Santiago, Irací Hassler, quien sostuvo que el lamentable hecho acontecido en Copiapó deja de manifiesto la falta de políticas públicas que garanticen los derechos de las minorías. “Aquí no hay políticas públicas para la inclusión de personas trans en el sistema educativo, la circular 0768 ha sido sin duda un avance, pero la situación que hoy nos trae acá, el suicidio de Matías, sin duda que nos da cuenta de que falta mucho más y el Gobierno de Piñera no se ha hecho cargo de esto. El llamado es a modificar la Ley Antidiscriminación, a generar una inclusión efectiva de las comunidades trans al interior de los espacios educativos y a que nos hagamos cargo para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir en nuestro país”, dijo la concejala. Así también se hicieron parte de la entrega del documento la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), la Fundación Renaciendo y el Colectivo Tara. Para este viernes a las 19 horas, está convocada una velatón en memoria de Matías Guevara, la que se realizará en el frontis del edificio del Ministerio de Educación, en el metro Moneda.