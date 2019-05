d09d88a234

Bancada DC denuncia a Sebastián Piñera por no pago de contribuciones La acción se realizó en el Juzgado de Policía Local de Pucón y fue encabezada por el jefe de la bancada, diputado Gabriel Ascencio. "Estamos pidiendo que el Presidente sea citado y explique por qué no cumplió con sus contribuciones y sea conminado a pagar". Diario Uchile Viernes 31 de mayo 2019 16:11 hrs.

Mediante un comunicado público, la Democracia Cristiana informó que la mañana de este viernes presentó una denuncia en contra del Presidente de la República, “por una flagrante y confesa infracción a lo dispuesto en el artículo 145 de la ley de urbanismo y construcción”, lo que ha significado el no pago de contribuciones por su propiedad de veraneo, por más de 30 años, en Caburgua. Gabriel Ascencio, jefe de bancada, anunció, además, que oficiará al SII para fiscalizar a todas las grandes construcciones en la zona lacustre. “Los chilenos quieren que todos, especialmente las autoridades, cumplan con sus responsabilidades como cualquiera. Si alguien no paga , de inmediato llega la notificación respectiva y después lo ejecutan. No puede ser que después de 30 años entonces el presidente termine pagando una suma irrisoria. Las obras en este caso nunca fueron recepcionadas y el SII nunca pudo hacer el avalúo correspondiente y como no hubo ese avaluó entonces, la Tesorería no pudo fijar la cantidad exacta de contribuciones, esa es la forma que se usó para eludir el pago. Ayer supimos que esto además lo han hecho o muchos otros. Por eso, pedimos , primero que el Presidente sea citado y explique por qué no pago, y que además sea conminado a pagar el total de las contribuciones”. Ascencio agregó que, además, “iniciaremos fiscalización a todas esas grandes construcciones de la zona lacustre, muchas de ellas, de las gente más poderosa del país. Esta fiscalización se realizará con el objeto de saber quién está cumpliendo y quien no “. El jefe de la bancada señaló, además, que “no puede el Presidente de la República dé un ejemplo tan nefasto e irregular al resto de los chilenos; el ejemplo de que es posible mediante argucias evitar el cumplimiento de sus obligaciones; en este caso, evitar el pago de contribuciones de obras que no han sido legalmente recepcionadas por el municipio”. “Veamos si el Presidente paga sólo los tres años apelando a la prescripción que señala la ley o si, por razones éticas, cumple con la totalidad de lo no pagado, que es lo que debiera hacer obviamente; esto ha sido realmente una vergüenza y es inaceptable. El Presidente lo que tiene que reconocer, es que se equivocó”. “El principal responsable es el Presidente de la República, por no haber pagado, por haber inventado todo este cuento. No puede haber ciudadanos de primera y segunda clase.”

