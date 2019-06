ac6ec07f5e

Derechos Humanos Nacional Seguridad Pública y DD.HH: ¿conceptos contrapuestos o complementarios? "Políticas de seguridad pública con enfoque en derechos humanos" fue el nombre del foro organizado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y Radio Universidad de Chile, y que contó con la participación de la diputada Gael Yeomans, el sociólogo Diego Piñol, y el juez en representación de la Asociación de Magistrados, Rodrigo Carvajal, siendo el moderador nuestro director Patricio López. Diario Uchile Lunes 3 de junio 2019

La Sala Master de Radio Universidad de Chile fue escenario del foro “Políticas de seguridad pública con enfoque en derechos humanos”, ocasión en la que expertos y actores implicados dieron sus puntos de vista sobre las distintas medidas que ha tomado el Gobierno y las autoridades pertinentes en torno a la seguridad. En ese sentido, el licenciado en Sociología e integrante del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Diego Piñol, lamentó lo que para él es el distanciamiento entre DD.HH. y la seguridad pública en Chile, pues a su juicio, las autoridades se dejan llevar por las agendas contingentes de los medios de comunicación olvidando un tema tan fundamental como los derechos básicos de las personas. De todas maneras, el académico valoró el avance en la materia en otras áreas. “Me parece que el vínculo entre políticas de seguridad ciudadana con Derechos Humanos hoy está un poco ausente del debate lamentablemente y ha primado la lógica de populismo punitivo, por lo tanto, centrada la política de seguridad ciudadana en responder a demandas contingentes específicas que muchas veces provienen desde las agendas de opinión pública de los medios de comunicación. Entonces diría que es un vínculo que está, lamentablemente, muchas veces ausente dentro de las políticas de seguridad ciudadana siendo ese el tema en particular, pues me parece que en otras áreas sí hay algunos avances en materia de Derechos Humanos, pero en esta materia en específico hemos visto, incluso, algunos retrocesos”. Opinión similar manifestó la diputada frenteamplista e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Gael Yeomans, quien sostuvo que, efectivamente, hay que preocuparse de temas relevantes como lo son el narcotráfico o la delincuencia, pero no solo desde la mirada represiva, sino que también que actuar desde otras perspectivas. “Ya hay legislación que podría aplicarse en esa materia. Solamente se quiere hacer una especia de pirotecnia diciendo que se está respondiendo a un problema social y yo creo que, efectivamente, hay situaciones que son complejas y conflictivas a nivel social como el tema del narcotráfico que no hay que desmerecerlo, pues es un tema complejo, pero el tema es la perspectiva de la cual se aborda. Y hasta ahora hemos visto que la perspectiva es más bien de mostrar esta lógica punitivista, tener proyectos de ley que no tienen ningún sentido. Los últimos proyectos de ley no tienen ninguna efectividad”. Al respecto, la legisladora mencionó iniciativas como la del control de identidad a menores, el proyecto Calle Segura y al aprobado “Antiportonazos”. Por su parte, el juez en representación de la Asociación de Magistrados, Rodrigo Carvajal, afirmó el sistema penal chileno trabaja en función de las cifras, por lo que “se corta el hilo por lo más delgado” para aumentar al máximo el rendimiento estadístico, tapando de esta manera el problema de fondo. “En los sistemas penales –esta es una cuestión en el mundo-, el hilo se corta por lo más delgado, lo que es de más fácil persecución, lo que genera, estadísticamente, mayor rendimiento, pues permite maximizar el tiempo destinado a la persecución penal y, por lo tanto, tenemos unas cifras muy abultadas de detenidos, de sujetos controlados, de hallazgos de elementos cortantes, y eso nos hace parecer que vamos, en medica creciente, resolviendo el problema penal y, en realidad, lo que estamos enfrentando es la estigmatización de determinados colectivos sin que eso consiga una sustantiva merma en la generación del delito”. El foro fue organizado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos en conjunto con Radio Universidad de Chile, siendo moderador nuestro director, el periodista Patricio López.

