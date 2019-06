34c6a6a330

Cultura Hot Chip y The Raconteurs anuncian visitas a Chile El grupo liderado por Jack White debutará en el Teatro Coliseo, mientras los ingleses se unen al festival Fauna Primavera. Diario Uchile Martes 4 de junio 2019 14:18 hrs. Compartir

Un martes de confirmaciones: los estadounidenses The Raconteurs y los ingleses Hot Chip confirmaron que actuarán en Santiago en los próximos meses, en distintas instancias. En el caso del grupo liderado por Jack White, el ex vocalista de White Stripes, llegarán el próximo 13 de noviembre al céntrico Teatro Coliseo para presentar el disco que editarán el próximo 21 de junio, Help us stranger. Será el debut en Santiago de la banda integrada además por Brendan Benson, Patrick Keeler y Jack Lawrence, quienes tardaron once años en lanzar un nuevo álbum, luego de Broken boy soldiers (2006) y Consolers of the loney (2008). Será, además, un espectáculo en el que no se permitirá el uso de teléfonos celulares, de acuerdo a las exigencias del grupo. Según informó la productora Transistor, todos los dispositivos serán guardados en una bolsa diseñada especialmente con ese objetivo, que solo se podrá abrir al finalizar el concierto. Las entradas para el concierto estarán disponibles desde este miércoles (16 hrs.), en el sistema Puntoticket y en boleterías del teatro, con valores entre 24 y 38 mil pesos. Las entradas para el debut de The Raconteurs en Chile estarán disponibles a partir del miércoles a las 16.00 pm en Puntoticket y sin recargo en boleterías de Teatro Coliseo. El regreso de Hot Chip También este martes se confirmó que los ingleses Hot Chip volverán a Chile para ser parte de la novena edición del festival Fauna Primavera, luego de sus actuaciones en el Teatro Caupolicán y en festivales como Lollapalooza y Sónar Sound. La banda se unirá a un evento que se realizará en el Espacio Broadway y ya tenía anunciados a The Whitest Boy Alive, Boy Pablo y Khruangbin. El quinteto regresará para presentar A bath full of ecstasy, que se publicará el próximo 21 de junio y del cual ya se conocen los sencillos “Hungry child” y “Melody of love”. Las entradas para Fauna Primavera están disponibles en el sistema Puntoticket, con valores desde 45 mil pesos, más cargos por servicio.

