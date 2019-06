f5a46a5bce

Nacional Bermúdez por auditorias municipales: "Lo que ha hecho la Contraloría es hacer su trabajo" El contralor Jorge Bermúdez descartó la existencia de un sesgo político en auditorias de déficit municipal y defendió la autonomía del organismo, asegurando que "si alguien pudiese reclamar no sería el oficialismo, sino que la oposición". Asimismo, lamentó que se haya relacionado la desvinculación de funcionarios con una represalia ya que, a su juicio, esto no contribuye a la crisis de confianza en las instituciones. Diario Uchile Miércoles 5 de junio 2019 19:35 hrs.

Durante la tarde de este miércoles, el contralor Jorge Bermúdez asistió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados para responder a la ofensiva de algunos alcaldes y parlamentarios de la UDI quienes acusan que, bajo su administración, se habrían aplicado distintos criterios para calcular el déficit municipal en algunas comunas. Es así como, según representantes gremialistas, las comunas más afectadas serían La Florida y Viña del Mar –ambas en manos del oficialismo- por lo que acusan un sesgo político por parte del contralor. La arremetida en contra de Bermúdez se intensificó luego del despido de tres funcionarios de la dirección de Análisis Contable de la entidad, quienes habrían advertido un problema en las auditorias municipales. Sin embargo, durante su intervención ante los parlamentarios, el contralor defendió la autonomía de la entidad, enfatizando que “si uno mira las auditorías por déficit municipal, entre ex Nueva Mayoría y Chile Vamos prácticamente es lo mismo”. Además, afirmó que este tipo de acusaciones no aportan a la crisis de confianza en las instituciones y recalcó que el ente contralor ha realizado su trabajo correctamente. “Lo que ha hecho la Contraloría es tratar de hacer su trabajo. Tratar de relacionar la desvinculación de tres funcionarios con una supuesta represalia cuatro meses después, después de muchos años en que ellos no habían detectado ninguna irregularidad y justo el último día detectan la irregularidad, y después de que se les pide la renuncia hacen la denuncia, me parece que, a lo mejor, se están utilizando mal los mecanismos de la Contraloría. Yo aquí ejercí las facultades, me parece que después de tres años y medio tengo derecho a hacer ajustes en el equipo”. Por su parte, el diputado Gabriel Boric defendió la labor realizada por Bermúdez y apuntó a la incomodidad que genera en algunos sectores políticos el trabajo de entidades autónomas del Estado. En ese sentido, el legislador lamentó que “con estas polémicas se empañe y se ponga en duda la labor que realiza la Contraloría de fiscalización, la que está cumpliendo con diligencia y con menos recursos de los que debiera”. “Siempre los órganos autónomos que cumplen un rol fiscalizador son molestos para quienes detentan el poder independiente del poder político que sea (…) aquí yo creo que hay una falta de respeto, en particular, por parte de la UDI” El también integrante de la instancia legislativa, diputado Jorge Alessandri, cuestionó la postura de Jorge Bermúdez y, al igual que la presidenta de la UDI, Jacqueline van Ryselbergue, sugirió que los funcionarios desvinculados asistan a la Comisión para entregar su versión. “Si la Contraloría tuviera reglas disímiles para fiscalizar distintas contabilidades, estaría alterando la información que está disponible frente a la ciudadanía y si esto lo hiciera en tiempos electorales, sería una mala y una pésima utilizacion de sus facultades (…) yo le pediría al contralor que nos dijera nuevamente por qué hay funcionarios que ponen su cargo, su nombre y su prestigio y juran de que había distintas reglas para distintos municipios y el contralor nos dice que no es así”, sostuvo Alessandri.

