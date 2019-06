df986ec4e4

Coordinadora Nacional de Inmigrantes denuncia "exilio forzado de niños chilenos hijos de migrantes" Desde la agrupación denunciaron que, en el marco del proceso de regularización que lleva a cabo el Ministerio del Interior y a través del cual los inmigrantes irregulares podían regular su situación, los documentos están siendo rechazados pese a contar con los requisitos necesarios. Tomás González F. Jueves 6 de junio 2019 8:15 hrs.

Este miércoles en pleno centro de Santiago, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes convocó a un punto de prensa para denunciar continuas irregularidades en el proceso de regularización migratoria que lleva a cabo actualmente el Departamento de Extranjería y Migración. En la convocatoria realizada en la sede de la Fundación Epicentro, desde la Coordinadora advirtieron de la situación de decenas de mujeres inmigrantes, quienes habiendo ingresado de manera irregular al país, adhirieron al proceso de regularización convocado por el Ministerio del Interior y terminaron encontrándose con la lamentable noticia de que su solicitud había sido rechazada. Una situación que el secretario de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, catalogó de “expulsión masiva” y que en conversación con Radio Universidad de Chile rechazó rotundamente. “Para una persona que se vio forzada a ingresar de manera irregular al país, el único camino que les da el Gobierno es la expulsión. Muchas de estas personas tienen órdenes de expulsión. Se supone que el subsecretario del Interior iba a dejar sin efecto éstas órdenes de expulsión. La gente confió en eso y esperó que eso se hiciera efectivo, lo cual no ha sido así”, señaló Noriega. Una situación aún más complicada es la que enfrentan decenas de madres inmigrantes quienes, estando radicadas en Chile, dieron a luz hijos chilenos, y ahora se enfrentan a la noticia de la expulsión, pese a haber entregado la documentación correspondiente. Una de ellas es Pilar Manzueta, dominicana y madre de un niño de menos de un año, quien fue notificada de su expulsión esta semana. “Ya con el miedo como me rechazaron los papeles la otra vez, dije bueno, ahora como dijeron que no importaba la expulsión y había una amnistía me quedé esperando. Todos los días me metía y no aparecía en el sistema. No tengo antecedentes, no tengo nada. La primera vez me rechazaron y me llevé una decepción muy grande, porque yo salí de mi país para buscar un mejor futuro para mis hijas”, contó Pilar. Por su parte, Karen Pérez, integrante de la Secretaría de Mujeres Migrantes, lamentó lo que llamó “una política discriminatoria y xenofóbica” por parte del Estado, manifestando preocupación por las madres que se han visto obligadas a partir con sus hijos. “Los migrantes llevan un año en un proceso de regularización. Muchos de los que se inscribieron durante un año tuvieron la posibilidad de concebir en este país. El único requisito para su regularización eran los antecedentes penales y faltando apenas un mes les han rechazado estos procesos. Estas personas están en un extremo sinsabor porque les han generado una expectativas que ahora no les está cumpliendo el Estado”, dijo la integrante de la Secretaría de Mujeres Migrantes. Una situación que el secretario de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes calificó como un “exilio forzado a niños chilenos hijos de inmigrantes” ya que a las madres se las está expulsando, según dicen desde la organización, de manera ilegal. Por esto, Noriega anunció que la Coordinadora tomará acciones legales y presentará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

